Казахстанцев призовут к бережному потреблению газа через поправки в законе

Как законодательные новеллы скажутся на рынке и что изменится для потребителей, рассказала руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса Вера Ким, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Почему возникла потребность в законодательных поправках по вопросам газоснабжения? Какие аспекты этой сферы не покрывает действующий закон о газе и газоснабжении?

— В 2023 году на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости бесконтрольного и нерачительного использования дешевого газа, как на производствах, так и в быту. Президент подчеркнул, что это должно уйти в прошлое.

Во исполнение поручения Президента в начале 2024 года депутатами Мажилиса был инициирован соответствующий проект, включающий в себя инструменты бережного использования газа, внедрения цифровых элементов при учете газа, предложения по упрощению процедуры передачи бюджетных газопроводов, исключения «непродуктивных» посредников в схеме поставки товарного газа и другие меры, направленные на системное решение проблемных вопросов газовой отрасли.

Обновление действующих норм — естественный процесс. Наше законодательство стремится соответствовать текущим экономическим, социальным и технологическим реалиям.

— Как Вы сказали, законопроект был инициирован депутатами и презентован в Парламенте еще в 2024 году. Мажилис работал над поправками больше года до первого чтения, были какие-то споры и разночтения в процессе работы?

— Да, Вы правильно заметили, законопроект был инициирован и презентован в октябре 2024 года. С этого периода мы провели 16 заседаний рабочей группы. Долгое рассмотрение проекта закона связано с тем, что в ходе работы депутатами были предложены дополнительные нововведения по регулированию количества автогазозаправочных станций на рынке, обеспечению безопасности деятельности АГЗС и другие важные поправки. Согласно требованиям законодательства, на концептуальные предложения и поправки депутатов требуется заключение Правительства. Для этого требовалось время. В ходе работы были предметные, конструктивные обсуждения, спорных норм не было.

— Законопроект усиливает государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций и вводит новые требования к их работе, как это скажется на рынке услуг?

— На сегодняшний день на рынке есть порядка 30 газораспределительных организаций, осуществляющих газоснабжение потребителей страны. Однако некоторые из них подключены к сетям других газоснабжающих компаний, в связи с чем создается проблема, когда на одном газопроводе находится 2 газоснабжающие компании и применяется «двойной тариф» в отношении конечных потребителей. Такие компании есть в некоторых регионах нашей страны (Костанайская, Алматинская области, Астана, Алматы). От этого страдает только конечный потребитель, то есть население.

В представленном проекте закона мы предусмотрели требования к таким компаниям в части обязательного подключения к магистральному газопроводу. Это исключит нахождение двух газоснабжающих компаний на одном газопроводе, а значит и применение «двойного тарифа».

Вместе с тем мы понимаем, что такие компании на сегодняшний день обеспечивают газом население и других потребителей, а для перестройки схемы подключения необходимо время. Поэтому в законопроекте есть норма, предоставляющая отсрочку по выполнению данных работ до 1 июля 2028 года.

— Согласно поправкам, местные исполнительные органы будут безвозмездно передавать национальному оператору — то есть компании «QazaqGaz», объекты единой системы снабжения товарным газом, построенные за счет бюджета. Для чего это нужно и как будет происходить на деле?

— Акиматы ежегодно за счет бюджетных средств строят газопроводы для обеспечения газом населённых пунктов. После строительства, согласно установленным законодательством требованиям, необходимо их должным образом обслуживать, так как это напрямую влияет на безопасное газоснабжение жителей. В связи с этим акиматы передают объекты газоснабжения на баланс эксплуатирующим организациям.

Однако сама процедура передачи очень забюрократизирована и длительна. Для того, чтобы передать газопровод, необходимо, чтобы акимат передал его сначала в Минфин, далее в «Самрук-Казына» с последующей передачей в QazaqGaz и его дочерние компании. На каждом этапе требуется проведение ряда процедур, в том числе принятие постановления акимата о передаче, выпуск акций квазигосударственными компаниями, оценка имущества и так далее. Это занимает более 3 лет.

Для упрощения и дебюрократизации данной процедуры мы предложили осуществлять передачу объектов газоснабжения напрямую от местных исполнительных органов в QazaqGaz согласно определенному порядку. Для этого наделили Министерство национальной экономики соответствующими полномочиями по разработке Правил безвозмездной передачи объектов газоснабжения в QazaqGaz.

В целом, это позволит сократить сроки передачи до 1 года, решить вопрос с застоявшимися объектами на балансе акимата и надлежащего технического обслуживания сетей.

— Что касается части бережливого потребления товарного газа, какие конкретные меры для этого предусмотрены? И каких категорий потребителей они коснутся?

— Для стимулирования к экономному использованию газовых ресурсов проектом Закона предлагается несколько мер. Первая — это установление норм потребления товарного газа. На сегодняшний день мониторинг потребления товарного газа показывает, что, например, дома площадью 200 квадратных метров в теплом регионе и в регионе с суровым климатом потребляют почти одинаково, хотя находятся в разных климатических условиях. Это наглядно показывает неэкономное использование газа. В этой связи для бытовых потребителей будут установлены нормы потребления товарного газа с учетом климатических условий и продолжительности отопительного сезона. Как вы знаете, такой дифференцированный подход уже применяется в сфере водопотребления и электроэнергетики.

Далее — установка «умных» приборов учета товарного газа. На сегодня контроллеры обходят порядка 2,1 млн потребителей газа и снимают показания вручную. Законопроектом предлагается перейти от механических приборов учета газа на «умные» с функцией дистанционной передачи данных. Это позволит вести точный и прозрачный учет и исключить человеческий фактор. Также это позволит выявлять несанкционированные подключения и аномалии в потреблении в реальном времени.

Важно отметить, что населению действующие механические счётчики на новые будут менять за счёт компаний-поставщиков газа.

— Но помимо отопления многие у нас в стране используют газ в качестве альтернативного топлива для автомобилей. Их новый законопроект как-то коснется?

— В законопроекте есть нормы, напрямую касающиеся владельцев автогазозаправочных станций. Как я говорила, на рынке сжиженного нефтяного газа уже формируется структурный дефицит. При этом на сегодня в некоторых регионах наблюдается резкий рост АГЗС. В итоге многие из них простаивают из-за нехватки топлива. Чтобы отрегулировать баланс спроса и предложения, местные исполнительные органы предлагается наделить правом устанавливать предельное количество автогазозаправочных станций, исходя из объемов поставляемого сжиженного нефтяного газа, количества действующих АГЗС и спроса со стороны автомобилистов.

Кроме того, особую обеспокоенность вызывает безопасность автогазозаправочных станций. Из трех тысяч АГЗС 90% — станции с наземным размещением емкостей, включая модульные. Именно на таких автогазозаправочных станциях произошли взрывы в Туркестанской и Атырауской областях в 2025 году, повлекшие гибель граждан.

В целях обеспечения безопасности предлагается предусмотреть подземное размещение емкостей для новых автогазозаправочных станций, установить для действующих автогазозаправочных станций переходный период с обязанностью приведения размещения емкостей в подземное исполнение до 1 января 2031 года, запретить заправку транспортных средств и бытовых баллонов вне установленных законодательством мест.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начнут разведку крупнейшего месторождения сланцевого и плотного газа.