Разведку крупнейшего месторождения сланцевого и плотного газа начнут в Казахстане

Kazakh Invest и Geo Jade Petroleum Corporation подписали меморандум, согласно которому для доразведки и освоения месторождения инвестируют 7,8 млрд долларов.

Подтвержденные запасы нетрадиционного газа в Казахстане оцениваются в 100 млрд кубометров. По предварительным оценкам, совокупная добыча на месторождении «Созак» может достичь одного трлн кубометров газа.

По словам председателя правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулова, в проект войдет международный консорциум с участием катарских и китайских инвесторов. В настоящее время проект находится на стадии доразведки. В течение года инвесторы планируют вложить 250 млн долларов для подтверждения запасов. Речь идет о плотном газе, метане угольных пластов и сланцевом газе, которые будут перерабатываться в товарный газ.

Кинжакулов отметил, что добыча сложноизвлекаемого и нетрадиционного газа является новым направлением для Казахстана, поскольку соответствующие технологии в стране пока отсутствуют и на сегодняшний день ими располагают лишь США и Китай.

— Мы сейчас обсуждаем с инвестором, что весь добытый объем газа будет подставляться на внутренний рынок. Все зависит от цены и от условий, по которым мы договоримся с инвесторами. Это некое подобие соглашения о разделе продукции возможно. Также предложили создать газохимический комплекс, чтобы из газа производить пластик, удобрение, и так далее, — пояснил Кинжакулов.

Фото: Kazinform

Как сообщили в компании, не менее 90% работников на предприятии составят граждане Казахстана. На первом этапе планируют привлечь от тысячи до двух тысяч сотрудников, а при выходе проекта на полную мощность — создать от пяти тысяч до семи тысяч рабочих мест. Кроме того, инвесторы взяли на себя обязательства по обучению местного персонала технологиям, а также по закупке товаров и услуг на внутреннем рынке.

По словам Кинжакулова, технологии не наносят экологического ущерба и уже на протяжении многих лет применяются в США и Китае.

— В проект привлекут ведущих американских и китайских специалистов по добыче нетрадиционного газа. Экологический урон не наносится, потому что эта добыча в Америке уже идет порядка 20 лет. В Китае, 10-15 лет и там уже успешно добывает такого рода газ и никаких проблем с экологией нет. Наоборот, там применяются самые современные технологии. И инвестор готов и уже обязуется, мы уже подписали с ним документ, что они будут делиться этими технологиями, — подчеркнул глава компании.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По словам председателя правления компании Geo Jade Petroleum Corporation Чень Хуаньлона, месторождение «Созак» является крупнейшим в Казахстане по трудноизвлекаемым запасам газа.

— Подтвержденные запасы в Казахстане составляют 100 миллиардов кубометров. Созакское месторождение — самое крупное по трудноизвлекаемым запасам и мы будем продолжать наращивать наши финансы, усилия, чтобы осуществлять разведку, добычу в данном месторождении. Но, конечно, необходимо также учитывать различные нюансы и особенности его функционирования. Для разведки и добычи на таком большом месторождении нетрадиционных запасов нам необходима поддержка со стороны компетентных органов Казахстана. Сейчас Kazakh Invest и правительство Казахстана оказывают нам всецелую поддержку и я уверен, что при этой поддержке и при нашем опыте и технологиях, мы сможем своевременно реализовать все наши планы по добыче, по разработке данного месторождения, — подчеркнул Чень Хуаньлон.

Как отметил Чень Хуаньлон, компания работает в Казахстане более 10 лет и уже инвестировала свыше трех млрд долларов в крупные энергетические проекты.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Ранее реализацию этого проекта Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с президентом компании Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Co., Ltd. (Geo-Jade Petroleum) Ван Вэньтао.