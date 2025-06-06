Безопасность тысячи людей: как студентка из Арыси выбрала железную дорогу

— Я будущий техник по автоматике и телемеханике на железнодорожном транспорте. Да, я девушка. И да, я сама выбрала техническую рабочую специальность. И знаете, я горжусь этим выбором, — говорит Аружан.

Вначале всё казалось для нее пугающим: релейные схемы, электротехника, сложные системы управления. Но со временем пришло понимание — именно это и есть её призвание.

Фото: из личного архива

— И если кто-то утверждает, что железная дорога — это просто рельсы и составы, для меня все это как огромный организм, а я его часть.

Аружан родом из простой трудолюбивой семьи. Отец работает на производстве, мама — домохозяйка. В доме всегда уважали труд и не делили профессии на «мужские» и «женские».

— Когда я сказала, что хочу стать техническим специалистом, родители меня поддержали. У нас в семье принято выбирать дело по душе, а не по стереотипам.

Сегодня девушка уверенно опровергает миф, что техника — не для женщин.

Фото: из личного архива

— Я освоила сложные компьютерные программы, участвую в конкурсах, занимаю призовые места. Я поняла, что интеллект и усердие не имеют пола. Современная девушка может быть не только красивой, но и технически подкованной. Да, моя специальность сложная. Здесь важна каждая мелочь. От точности в схемах до молниеносного анализа в нестандартной ситуации. Здесь нельзя ошибаться. Здесь нужно быть предельно внимательной, дисциплинированной и уверенной в себе. Надо понимать, что работа на железной дороге — это безопасность тысячи людей. И я, как будущий специалист, чувствую ответственность за каждую деталь, — отмечает Аружан.

Аружан особенно вдохновил предмет «Технологии обслуживания и ремонта устройств системы обработки данных».

— Благодаря ему я впервые увидела железную дорогу иначе. Это не полотно и состав, а целая система жизнеобеспечения, где каждый винтик имеет значение. Тогда я впервые по-настоящему почувствовала гордость за свою работу. Я уверена, что если ты учишься по-настоящему, если любишь свое дело, то у тебя обязательно будет достойное будущее, — рассказывает девушка.

По словам Аружан, сегодня внимание к рабочим специальностям растет, и Год рабочих профессий в 2025 году дает многим возможность сделать правильный выбор.

— Для меня на первоначальном этапе зарплата лишь числовой показатель. Главное, чтобы я смогла освоить знания, а успех, уверенна, придет и оплата будет достойной. Я мечтаю работать на крупной станции или в известной компании, проявить себя. И я знаю — я дойду до своей цели. Сегодня все больше молодых людей обращают внимание на рабочие профессии. Год рабочих профессий в Казахстане — это шанс для таких, как я, заявить о себе. Мы не просто учимся — мы строим фундамент будущего страны. Именно руками рабочих и технических специалистов поднимаются отрасли, развивается экономика, укрепляется безопасность.

Фото: из личного архива

Своим ровесникам девушка советует одно: выбирать профессию душой.

— Ведь профессия — это больше, чем работа. Это часть вашей судьбы. Кто-то видит в железной дороге только поезд и рельсы. А я вижу гораздо больше. Я — её новое дыхание, — резюмировала Аружан.

Ранее корреспонденты Kazinform поговорили со студентами карагандинских колледжей о том, что влияет на профессиональный выбор — пример родителей или внутреннее призвание. Подробнее — читайте здесь.