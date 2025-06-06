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    12:00, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Безопасность тысячи людей: как студентка из Арыси выбрала железную дорогу

    Аружан Курманали — студентка второго курса колледжа №17 города Арыс Туркестанской области. Она уверена: рабочая специальность — это выбор силы, ума и перспективы, независимо от пола. Девушка рассказала корреспонденту Kazinform, почему решила связать жизнь с железной дорогой и какие цели ставит перед собой.

    Как студентка из Арыси выбрала железную дорогу и не пожалела
    Фото: из личного архива Аружан

    — Я будущий техник по автоматике и телемеханике на железнодорожном транспорте. Да, я девушка. И да, я сама выбрала техническую рабочую специальность. И знаете, я горжусь этим выбором, — говорит Аружан.

    Вначале всё казалось для нее пугающим: релейные схемы, электротехника, сложные системы управления. Но со временем пришло понимание — именно это и есть её призвание.

    Как студентка из Арыси выбрала железную дорогу и не пожалела
    Фото: из личного архива

    — И если кто-то утверждает, что железная дорога — это просто рельсы и составы, для меня все это как огромный организм, а я его часть.

    Аружан родом из простой трудолюбивой семьи. Отец работает на производстве, мама — домохозяйка. В доме всегда уважали труд и не делили профессии на «мужские» и «женские».

    — Когда я сказала, что хочу стать техническим специалистом, родители меня поддержали. У нас в семье принято выбирать дело по душе, а не по стереотипам.

    Сегодня девушка уверенно опровергает миф, что техника — не для женщин.

    Как студентка из Арыси выбрала железную дорогу и не пожалела
    Фото: из личного архива

    — Я освоила сложные компьютерные программы, участвую в конкурсах, занимаю призовые места. Я поняла, что интеллект и усердие не имеют пола. Современная девушка может быть не только красивой, но и технически подкованной. Да, моя специальность сложная. Здесь важна каждая мелочь. От точности в схемах до молниеносного анализа в нестандартной ситуации. Здесь нельзя ошибаться. Здесь нужно быть предельно внимательной, дисциплинированной и уверенной в себе. Надо понимать, что работа на железной дороге — это безопасность тысячи людей. И я, как будущий специалист, чувствую ответственность за каждую деталь, — отмечает Аружан.

    Аружан особенно вдохновил предмет «Технологии обслуживания и ремонта устройств системы обработки данных».

    — Благодаря ему я впервые увидела железную дорогу иначе. Это не полотно и состав, а целая система жизнеобеспечения, где каждый винтик имеет значение. Тогда я впервые по-настоящему почувствовала гордость за свою работу. Я уверена, что если ты учишься по-настоящему, если любишь свое дело, то у тебя обязательно будет достойное будущее, — рассказывает девушка.

    По словам Аружан, сегодня внимание к рабочим специальностям растет, и Год рабочих профессий в 2025 году дает многим возможность сделать правильный выбор.

    — Для меня на первоначальном этапе зарплата лишь числовой показатель. Главное, чтобы я смогла освоить знания, а успех, уверенна, придет и оплата будет достойной. Я мечтаю работать на крупной станции или в известной компании, проявить себя. И я знаю — я дойду до своей цели. Сегодня все больше молодых людей обращают внимание на рабочие профессии. Год рабочих профессий в Казахстане — это шанс для таких, как я, заявить о себе. Мы не просто учимся — мы строим фундамент будущего страны. Именно руками рабочих и технических специалистов поднимаются отрасли, развивается экономика, укрепляется безопасность. 

    Как студентка из Арыси выбрала железную дорогу и не пожалела
    Фото: из личного архива

    Своим ровесникам девушка советует одно: выбирать профессию душой.

    — Ведь профессия — это больше, чем работа. Это часть вашей судьбы. Кто-то видит в железной дороге только поезд и рельсы. А я вижу гораздо больше. Я — её новое дыхание, — резюмировала Аружан.

    Ранее корреспонденты Kazinform поговорили со студентами карагандинских колледжей о том, что влияет на профессиональный выбор — пример родителей или внутреннее призвание. Подробнее — читайте здесь.

    Теги:
    Колледжи Туркестанская область Студенты Железная дорога Техническое образование
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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