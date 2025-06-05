Кондитер и металлург: как студенты карагандинских колледжей идут к своей мечте

Рәзия Әбдуәли: мечта, замешанная на тесте

Рәзия Әбдуәли выросла в многодетной семье в селе Аксу Шетского района Карагандинской области. У неё 10 братьев и сестёр. Два года назад девушка поступила в Карагандинский колледж питания и сервиса. С первых же дней обучения она привлекла внимание преподавателей своим талантом и увлечённостью.

Фото из личного архива Рәзии Әбдуәли

Несмотря на юный возраст, Рәзия уже проводит мастер-классы по кондитерскому и хлебопекарному искусству. Она считает, что возможность делиться знаниями с первокурсниками и гостями колледжа — одно из её главных достижений.

— С детства мечтала стать кондитером — очень люблю запах свежевыпеченного хлеба. Мы каждое утро просыпались под этот аромат. Мама сама пекла хлеб на завтрак, и именно она стала моим главным примером и вдохновением для поступления в колледж, — рассказывает Рәзия.

Фото из личного архива Рәзии Әбдуәли

За два года в колледже девушка ни разу не пожалела о своём выборе. Она не только совершенствует навыки в любимом деле, но и активно участвует в жизни учебного заведения. Рәзия вошла в ТОП-100 студентов колледжей Казахстана.

Фото из личного архива Рәзии Әбдуәли

Она — руководитель фракции «Культура и искусство» студенческого парламента «Жігер», организовывает культурные мероприятия, вносит в студенческую жизнь креатив и душу. Побеждала как на внутриколледжных, так и на областных конкурсах, увлечена творчеством.

Так, в конкурсе «Моя семья — моя летопись» заняла второе место. В творческом состязании, посвящённом поэту Серику Аксуңқарулы, Рәзия стала лауреатом в номинации «Я — истинная песня сакского народа». В 2024 году была отмечена на областном мероприятии «Воспитание девушки — воспитание нации». Также она получила грант мецената, депутата областного маслихата Аскара Оразбекова на форуме «Труд. Будущее. Развитие».

Фото из личного архива Рәзии Әбдуәли

В 2023 году Рәзия участвовала в Worldskills по компетенции «кондитерское дело», а в 2025-м — уже по хлебопекарному искусству на областном этапе.

— Мы выполняли задания по пяти модулям за два дня. Это не было особо трудно — благодаря хорошей подготовке преподавателей. И, конечно, навыки, которые мама передала с детства, тоже сыграли роль, — делится Рәзия.

Фото из личного архива Рәзии Әбдуәли

В будущем она мечтает открыть свою пекарню.

— Работать с тестом дано не каждому. В народе говорят: нужна «лёгкая рука». У нас в семье семеро девочек, и у всех получаются вкусные, пышные изделия. Даже у двоюродных сестёр — та же «легкая рука». Думаю, можно смело говорить о пекарской династии. Открыть свою пекарню в родном ауле — это моя цель, и я верю, что она осуществима, — уверена девушка.

Айбар Жоланов: сталь вместо скальпеля

Айбар Жоланов — студент Темиртауского высшего политехнического колледжа. Он, как и Рәзия, вошёл в ТОП-100 студентов казахстанских колледжей, но его путь связан не с выпечкой, а с плавкой металла.

Фото из личного архива Айбара Жоланова

Перед поступлением он стоял перед выбором — медицина или металлургия. Судьбу определил отец — металлург с многолетним стажем.

— Любовь к металлургии у меня появилась ещё в детстве. Отец всю жизнь работает в этой сфере. Сейчас у него 33 года стажа, и он до сих пор трудится на комбинате. У нас в городе эта профессия уважаема и востребована, — говорит Айбар.

Фото из личного архива Айбара Жоланова

В апреле 2024 года он участвовал в первой Международной олимпиаде по металлургии, организованной компанией Sike. Состязание проходило на базе его колледжа, участие в нём приняли студенты со всей страны. Айбар вместе с другими демонстрировал навыки работы на тренажёрах — точных копиях оборудования доменного, агломерационного и конверторного цехов.

— Так как с первого курса мы проходили практику на этих участках, участие в олимпиаде не было трудным, — отмечает Айбар.

Фото из личного архива Айбара Жоланова

А в мае 2024 года он отправился в Балхаш — на республиканскую конференцию «Кейс ПТК-2024 чемпионат», организованную колледжем корпорации «Казахмыс».

— Там я впервые поработал с цветными металлами. До этого имел дело только с чёрными. Это был интересный опыт, но всё же мне ближе работа со сталью — она крепче, и с ней интереснее, — говорит он.

Фото из личного архива Айбара Жоланова

По словам Айбара, главное качество для металлурга — терпение.

— Не каждый сможет выдержать процесс плавки и литья металла. Тут важно уметь ждать, чувствовать температуру, материал, правильно рассчитывать время. Терпение — это основа, — сказал он.

Ранее сообщалось, что студент Карагандинского технико-строительного колледжа Виктор Репин занял первое место на Международном чемпионате по промышленному дизайну WorldSkills China.