Студент из Караганды стал лучшим дизайнером на чемпионате профмастерства в Китае

Виктор разработал дизайн салфетницы для массового производства. На международном чемпионате профмастерства в китайском городе Шэньчжэнь за победу боролись студенты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таиланда, Индонезии, Ирана и ЮАР.

Фото из личного архива Виктора Репина

Перед участниками стояла непростая задача – разработать эффектный и эргономичный дизайн вещи из повседневного обихода, которую можно будет запустить в массовое производство.

Фото из личного архива Виктора Репина

– По условиям конкурса дизайн должен был сочетать в себе функциональность, эстетичность и возможность массового производства. Участникам нужно было представить эскизы, 3D-модель и описание изделия с учётом эргономики, материалов и технологий изготовления. К чемпионату Виктор готовился с прошлого года. Он изучал требования конкурсного задания, учился проектировать и визуализировать идеи. Практиковался в создании концепций и 3D-моделей, осваивал специальное программное обеспечение. Упорный труд принёс результаты, которыми мы все гордимся, – рассказала директор Карагандинского технико-строительного колледжа Асель Сапарова.

Фото из личного архива Виктора Репина

Эта победа гарантирует Виктору место в сборной Казахстана для участия в мировом чемпионате Worldskills, который пройдёт в Шанхае в 2026 году.

Напомним, в Астане прошел чемпионат WorldSkills-2025 по 49 профессиям.