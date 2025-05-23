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    08:51, 23 Май 2025 | GMT +5

    Студент из Караганды стал лучшим дизайнером на чемпионате профмастерства в Китае

    Четверокурсник Карагандинского технико-строительного колледжа Виктор Репин занял первое место на Международном чемпионате профессионального мастерства в области промышленного дизайна WorldSkills China, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото из личного архива Виктора Репина

    Виктор разработал дизайн салфетницы для массового производства. На международном чемпионате профмастерства в китайском городе Шэньчжэнь за победу боролись студенты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таиланда, Индонезии, Ирана и ЮАР.

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    Фото из личного архива Виктора Репина

    Перед участниками стояла непростая задача – разработать эффектный и эргономичный дизайн вещи из повседневного обихода, которую можно будет запустить в массовое производство.

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    Фото из личного архива Виктора Репина

    – По условиям конкурса дизайн должен был сочетать в себе функциональность, эстетичность и возможность массового производства. Участникам нужно было представить эскизы, 3D-модель и описание изделия с учётом эргономики, материалов и технологий изготовления. К чемпионату Виктор готовился с прошлого года. Он изучал требования конкурсного задания, учился проектировать и визуализировать идеи. Практиковался в создании концепций и 3D-моделей, осваивал специальное программное обеспечение. Упорный труд принёс результаты, которыми мы все гордимся, – рассказала директор Карагандинского технико-строительного колледжа Асель Сапарова.

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    Фото из личного архива Виктора Репина

    Эта победа гарантирует Виктору место в сборной Казахстана для участия в мировом чемпионате Worldskills, который пройдёт в Шанхае в 2026 году.

    Напомним, в Астане прошел чемпионат WorldSkills-2025 по 49 профессиям. 

    Теги:
    Китай Работа Карагандинская область Студенты Караганда Профессии
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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