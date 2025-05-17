От графдизайна до электромонтажа: в Астане стартовал чемпионат WorldSkills-2025 по 49 профессиям

Всего участвует 300 конкурсантов, около 250 экспертов и более 4 000 гостей.

Что такое WorldSkills?

Это международное движение, объединяющее более 80 стран мира. Его главная цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессиональных навыков у молодежи. Казахстан стал частью глобального сообщества в 2014 году, а уже в 2015 году в Астане состоялся первый городской чемпионат, в котором участвовали всего шесть студентов по пяти компетенциям.

Спустя десять лет WorldSkills Astana вырос до масштабного проекта: в 2025 году заявки подали свыше 300 участников, которые будут соревноваться в 49 компетенциях.

Масштаб и направления

Соревнования продлятся с 16 по 30 мая на 15 площадках столичных колледжей. Участники покажут мастерство в самых разных областях: от прототипирования, ресторанного сервиса и сварки до графического дизайна, мобильной робототехники, мобилографии и интернет-маркетинга.

Чемпионат охватывает широкий спектр профессий в ключевых направлениях:

Строительство и инженерия: кладка кирпича, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, электромонтаж, сантехника и отопление, столярное дело, управление перевозочным процессом на ЖД транспорте, управление электровозом и другие.

Промышленность и мехатроника: сварочные технологии, токарные и фрезерные работы, кузовной ремонт, прототипирование, мехатроника, E-mobility.

IT и цифровые технологии: сетевое и системное администрирование, облачное программирование, веб-технологии, графический дизайн, интернет-маркетинг, IT-решения для бизнеса, разработка мобильных приложений, 3D-моделирование компьютерных игр, мобилография, видеомонтаж.

Сфера услуг и креативные индустрии: ресторанный сервис, поварское и кондитерское дело, пекарское мастерство, парикмахерское искусство, технология моды, отельный ресепшионист, флористика.

Образование и социальные профессии: преподавание в младших классах, дошкольное воспитание и обучение, физическая культура и спорт, педагогика.

Транспорт, ремонт и обслуживание: информационные кабельные сети, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

Предпринимательство и бизнес: предпринимательство, организация сервиса.

В рамках чемпионата также пройдут специальные соревнования:

Abilympics – для студентов с ограниченными возможностями.

DeafSkills – для участников с нарушением слуха.

JasSkills – для школьников.

Победы и перспективы

По итогам республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2024» команда Астаны заняла первое место в командном зачете среди всех регионов страны. Тогда победу по различным направлениям одержали 108 человек.

Победители нынешнего регионального этапа примут участие в национальном чемпионате, который состоится осенью 2025 года.

Организаторы отмечают, что чемпионат – не просто конкурс, а важный вклад в развитие кадрового потенциала страны. Он помогает молодежи ориентироваться в профессиях, находить работу и осваивать востребованные навыки.

Параллельно с соревнованиями в городе пройдут просветительские и профориентационные мероприятия:

Слет школьников в рамках проекта «100 профильных классов» по 8 направлениям: сервис, IT, медицина, железнодорожный транспорт, дизайн, педагогика, швейное производство и техническое обслуживание.

Республиканский чемпионат «CHOCOLATINE KAZAKHSTAN 2025».

Экскурсии и мастер-классы в колледжах совместно с социальными партнерами.

Организаторы отмечают, что WorldSkills Astana-2025 – это целая платформа для обмена опытом, развития профессий будущего и формирования новой культуры труда в Казахстане.

К слову, сегодня региональный чемпионат WorldSkills Shygys 2025 завершился в Восточно-Казахстанской области.