От графдизайна до электромонтажа: в Астане стартовал чемпионат WorldSkills-2025 по 49 профессиям
Сегодня в Астане, 16 мая, стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills Astana-2025». В этом году событие проходит в столице уже в десятый раз и обещает стать рекордным по числу участников и охвату направлений, передает агентство Kazinform.
Всего участвует 300 конкурсантов, около 250 экспертов и более 4 000 гостей.
Что такое WorldSkills?
Это международное движение, объединяющее более 80 стран мира. Его главная цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессиональных навыков у молодежи. Казахстан стал частью глобального сообщества в 2014 году, а уже в 2015 году в Астане состоялся первый городской чемпионат, в котором участвовали всего шесть студентов по пяти компетенциям.
Спустя десять лет WorldSkills Astana вырос до масштабного проекта: в 2025 году заявки подали свыше 300 участников, которые будут соревноваться в 49 компетенциях.
Масштаб и направления
Соревнования продлятся с 16 по 30 мая на 15 площадках столичных колледжей. Участники покажут мастерство в самых разных областях: от прототипирования, ресторанного сервиса и сварки до графического дизайна, мобильной робототехники, мобилографии и интернет-маркетинга.
Чемпионат охватывает широкий спектр профессий в ключевых направлениях:
- Строительство и инженерия: кладка кирпича, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка плиткой, электромонтаж, сантехника и отопление, столярное дело, управление перевозочным процессом на ЖД транспорте, управление электровозом и другие.
- Промышленность и мехатроника: сварочные технологии, токарные и фрезерные работы, кузовной ремонт, прототипирование, мехатроника, E-mobility.
- IT и цифровые технологии: сетевое и системное администрирование, облачное программирование, веб-технологии, графический дизайн, интернет-маркетинг, IT-решения для бизнеса, разработка мобильных приложений, 3D-моделирование компьютерных игр, мобилография, видеомонтаж.
- Сфера услуг и креативные индустрии: ресторанный сервис, поварское и кондитерское дело, пекарское мастерство, парикмахерское искусство, технология моды, отельный ресепшионист, флористика.
- Образование и социальные профессии: преподавание в младших классах, дошкольное воспитание и обучение, физическая культура и спорт, педагогика.
- Транспорт, ремонт и обслуживание: информационные кабельные сети, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
- Предпринимательство и бизнес: предпринимательство, организация сервиса.
В рамках чемпионата также пройдут специальные соревнования:
- Abilympics – для студентов с ограниченными возможностями.
- DeafSkills – для участников с нарушением слуха.
- JasSkills – для школьников.
Победы и перспективы
По итогам республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2024» команда Астаны заняла первое место в командном зачете среди всех регионов страны. Тогда победу по различным направлениям одержали 108 человек.
Победители нынешнего регионального этапа примут участие в национальном чемпионате, который состоится осенью 2025 года.
Организаторы отмечают, что чемпионат – не просто конкурс, а важный вклад в развитие кадрового потенциала страны. Он помогает молодежи ориентироваться в профессиях, находить работу и осваивать востребованные навыки.
Параллельно с соревнованиями в городе пройдут просветительские и профориентационные мероприятия:
- Слет школьников в рамках проекта «100 профильных классов» по 8 направлениям: сервис, IT, медицина, железнодорожный транспорт, дизайн, педагогика, швейное производство и техническое обслуживание.
- Республиканский чемпионат «CHOCOLATINE KAZAKHSTAN 2025».
- Экскурсии и мастер-классы в колледжах совместно с социальными партнерами.
Организаторы отмечают, что WorldSkills Astana-2025 – это целая платформа для обмена опытом, развития профессий будущего и формирования новой культуры труда в Казахстане.
К слову, сегодня региональный чемпионат WorldSkills Shygys 2025 завершился в Восточно-Казахстанской области.