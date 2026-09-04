Безопасность танкеров с казахстанской нефтью обсудили с генсеком ИМО

Посол Казахстана в Великобритании Алибек Бакаев обсудил с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом безопасность торговых судов, развитие Транскаспийского маршрута и модернизацию портов Актау и Курык, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана с ИМО. Отдельное внимание уделили роли Каспийского моря в международных транспортно-логистических цепочках.

Как отмечалось на встрече, развитие морского участка Транскаспийского международного транспортного маршрута, рост грузоперевозок через Каспий и модернизация портов Актау и Курык создают новые возможности для торгово-экономических связей между Центральной Азией, Китаем и Европой.

Отдельно стороны обсудили ситуацию в Черном море. Алибек Бакаев подчеркнул важность обеспечения безопасности торговых судов, в том числе танкеров, перевозящих казахстанскую нефть.

Арсенио Домингес поддержал эту позицию и подтвердил готовность ИМО содействовать Казахстану в сфере технического сотрудничества, а также в применении международных морских стандартов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие и сосредоточиться на практических результатах в рамках участия Казахстана в деятельности ИМО.

Международная морская организация является специализированным учреждением ООН в сфере безопасности судоходства и международного морского транспорта. Казахстан состоит в ИМО с 1994 года.

Ранее МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в перевозке нефти через КТК в Черном море, назвав их угрозой международной торговле и безопасности транспортно-логистических цепочек.

Также в апреле сообщалось о расширении контейнерных хабов в портах Актау и Курык в рамках развития Транскаспийского маршрута.