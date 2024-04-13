Безопасность школьников в Арыси укрепилась благодаря акции «Таза өлке»

В республике продолжается акция «Таза Қазақстан». В Арыси строятся новые пешеходные дорожки с целью создания комфортных условий для школьников и населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Аким города Гульжан Курманбекова отметила, что безопасность горожан и школьников всегда будет находиться в центре внимания, и улучшение инженерной инфраструктуры будет проводиться регулярно.

Фото: акимат Туркестанской области

В городе проводятся работы по содержанию дорог, в том числе заделка образовавшихся от зимнего снега и дождя трещин, замена устаревших дорожных знаков, укладка асфальта.

Так, между улицами Толе би и И. Акынбекова строится пешеходный переход. Это была долгожданная новость для жителей и особенно родителей, потому что по этой улице идут на занятия учащиеся школы имени М. Ауэзова и начальной школы №376.

Длина пешеходной дорожки составляет 900 метров. Всего в этом году планируется построить 4 500 квадратных метров тротуаров. Подобные меры во благо населения и безопасности дорожного движения будут продолжены и в дальнейшем.