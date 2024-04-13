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    18:30, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Безопасность школьников в Арыси укрепилась благодаря акции «Таза өлке»

    В Арыси строятся новые пешеходные дорожки
    Фото: акимат Туркестанской области

    В республике продолжается акция «Таза Қазақстан». В Арыси строятся новые пешеходные дорожки с целью создания комфортных условий для школьников и населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Аким города Гульжан Курманбекова отметила, что безопасность горожан и школьников всегда будет находиться в центре внимания, и улучшение инженерной инфраструктуры будет проводиться регулярно.

    Стройматериалы для пешеходных дорожек
    Фото: акимат Туркестанской области

    В городе проводятся работы по содержанию дорог, в том числе заделка образовавшихся от зимнего снега и дождя трещин, замена устаревших дорожных знаков, укладка асфальта. 

    Так, между улицами Толе би и И. Акынбекова строится пешеходный переход. Это была долгожданная новость для жителей и особенно родителей, потому что по этой улице идут на занятия учащиеся школы имени М. Ауэзова и начальной школы №376. 

    Длина пешеходной дорожки составляет 900 метров. Всего в этом году планируется построить 4 500 квадратных метров тротуаров. Подобные меры во благо населения и безопасности дорожного движения будут продолжены и в дальнейшем.

    В Арыси строятся новые пешеходные дорожки
    Фото: акимат Туркестанской области

     

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Дети Строительство Благоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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