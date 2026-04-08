    02:00, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Безопасно для людей и животных: в Алматы началась масштабная обработка деревьев

    В Алматы начался сезон биологической обработки зеленых насаждений, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, обработке подлежат порядка 2,3 млн зеленых насаждений на землях общего пользования. Работы будут проводиться поэтапно с привлечением специализированных подрядных организаций, имеющих лицензии на производство и применение соответствующих препаратов.

    В этом году предусмотрено четыре этапа обработки:

    1. с 7 апреля по 30 мая — первый этап;
    2. с 1 июня по 30 июня — второй этап;
    3. с 5 июля по 5 августа — третий этап;
    4. с 15 августа по 20 сентября — четвертый этап.

    В управлении отмечают, что работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Это позволяет повысить эффективность обработки за счет более длительного воздействия препаратов при отсутствии прямого солнечного света.

    Для обработки используются сертифицированные биологические и при необходимости химические препараты низкого класса опасности, разрешенные к применению и безопасные для людей, птиц и животных.

    Фото: акимат Алматы

    По данным специалистов, системная обработка зеленых насаждений на протяжении последних лет показывает высокую эффективность. Она позволяет снижать численность вредителей и поддерживать устойчивое состояние городских деревьев.

    Работы проводятся в рамках комплексных мер по озеленению и сохранению экологической среды города.

    Ранее в акимате рассказали о планах по обновлению зеленого фонда, санитарной обрезке и высадке новых насаждений. Также сообщалось, что в этом году в городе увеличат долю многолетних насаждений.

    Еламан Турысбеков
