Безопасно для людей и животных: в Алматы началась масштабная обработка деревьев

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, обработке подлежат порядка 2,3 млн зеленых насаждений на землях общего пользования. Работы будут проводиться поэтапно с привлечением специализированных подрядных организаций, имеющих лицензии на производство и применение соответствующих препаратов.

В этом году предусмотрено четыре этапа обработки:

с 7 апреля по 30 мая — первый этап; с 1 июня по 30 июня — второй этап; с 5 июля по 5 августа — третий этап; с 15 августа по 20 сентября — четвертый этап.

В управлении отмечают, что работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Это позволяет повысить эффективность обработки за счет более длительного воздействия препаратов при отсутствии прямого солнечного света.

Для обработки используются сертифицированные биологические и при необходимости химические препараты низкого класса опасности, разрешенные к применению и безопасные для людей, птиц и животных.

Фото: акимат Алматы

По данным специалистов, системная обработка зеленых насаждений на протяжении последних лет показывает высокую эффективность. Она позволяет снижать численность вредителей и поддерживать устойчивое состояние городских деревьев.

Работы проводятся в рамках комплексных мер по озеленению и сохранению экологической среды города.

Ранее в акимате рассказали о планах по обновлению зеленого фонда, санитарной обрезке и высадке новых насаждений. Также сообщалось, что в этом году в городе увеличат долю многолетних насаждений.