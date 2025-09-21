Безопасный город: как работает ЦОУ в Павлодаре

Центр оперативного управления в Павлодаре был открыт в 2006 году. На тот момент число камер было в несколько раз меньше. Сейчас же, оказываясь в диспетчерской, понимаешь, что фактически все ключевые точки областного центра под присмотром. Сюда выведены данные со 117 камер, за которыми пристально следят два инспектора.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Правонарушения в объектив камер попадают самые разные, но львиная доля, конечно, административные. Загрязнение мест общественного пользования, мелкое хулиганство — все это удается разглядеть инспекторам и сразу же передать информацию своим коллегами из батальона патрульной полиции.

Стражи порядка находящиеся поблизости, в свою очередь, отправляются на место, составляют протокол и при необходимости могут продемонстрировать видеозапись самого нарушения.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Был вызов такой, бабушка шла в магазин, парень сорвал сумку, и она бежит за ним в ту сторону и по телефону кричит: «Вот он туда направляется». В таких случаях, чтобы сразу провести задержание, старший инспектор направляет автопатруль. Все ближайшие автопатрули направляются туда для отработки территории, — рассказывает инспектор центра оперативного управления ДП Павлодарской области Бигайша Кокумбаева.

С начала 2025 года в Павлодаре выявили более 9 тысяч административных правонарушений именно благодаря камерам ЦОУ. Еще более особое внимание уделяют при фиксации уголовных преступлений. В начале года операторы центра оперативного управления выявили двух закладчиков. Признаются, опознать довольно легко. Злоумышленники всегда ведут себя подозрительно, даже если сами уверены, что выглядят вполне спокойными.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Из ЦОУ, вдобавок, отслеживают подозреваемых или автомобили в моменты плана «Перехват». Такие случаи редкость, но все же бывают. Кроме того, за последние пару лет в Павлодаре было несколько громких убийств, произошедших на улице.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Конечно же, без отработки через камеры наблюдения не обходится. Сейчас же здесь готовятся к пополнению оборудования, в частности, в Павлодаре число камер ЦОУ увеличат до 1000. В этом году по области у нас открыты во всех городах и районах мини-ЦОУ. У всех имеются камеры видеонаблюдения, где инспекторы выявляют правонарушения. Также планируется введения еще более 3 тысяч камер по городам, и еще 420 камер автоматической фиксации по дорогам республиканского и областного значения, — говорит и. о. начальника центра оперативного управления ДП Павлодарской области Гомар Шабиденов.

Параллельно в регионе реализуется проект «Безопасный город», который позволит не только вести мониторинг и фиксировать нарушения в режиме реального времени, но и проводить аналитическую работу. В управлении цифрового развития региона пояснили, что надеются в течении трех лет снизить количество ДТП до 20%, уменьшить смертность и травматизм на дорогах, сократить уровень преступности до 19%, повысить раскрываемость с 82,8% до 90%.

— В рамках проекта в трех городах области будут установлены аппаратно программные комплексы на 250 линейных участках и 150 перекрестках, а также на 20 наиболее опасных участках автодорог республиканского и областного значения. Будет создано 20 автоматизированных рабочих мест для сотрудников, обеспечен сбор, анализ и хранение видеоданных с использованием серверного и коммутационного оборудования, хранилищ данных и инфраструктуры для видеоаналитики, — сообщили в управлении цифрового развития Павлодарской области.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

К слову, возвращаясь к центру оперативного управления Павлодара, откуда, собственно говоря, и стало зарождаться повсеместное наблюдение за горожанами, помимо основных камер сюда подключены и устройства из школ и магазинов. При необходимости инспектора могут воспользоваться и этими данными. В частности, здесь работает система распознавания лиц. В базу данных загружена информация о без вести пропавших людях и разыскиваемых преступниках, и если схожий человек попадет в объектив камеры, то система автоматически даст об этом знать.

Напомним, ранее Премьер-Министр ответил, что в Казахстане намерены установить по 15 камер видеонаблюдения на каждые 100 человек.