Безопасный город: как работает ЦОУ в Павлодаре
В Павлодаре функционирует 117 камер центра оперативного управления, однако контроль ведется и многими другими устройствами, передает корреспондент агентства Kazinform.
Центр оперативного управления в Павлодаре был открыт в 2006 году. На тот момент число камер было в несколько раз меньше. Сейчас же, оказываясь в диспетчерской, понимаешь, что фактически все ключевые точки областного центра под присмотром. Сюда выведены данные со 117 камер, за которыми пристально следят два инспектора.
Правонарушения в объектив камер попадают самые разные, но львиная доля, конечно, административные. Загрязнение мест общественного пользования, мелкое хулиганство — все это удается разглядеть инспекторам и сразу же передать информацию своим коллегами из батальона патрульной полиции.
Стражи порядка находящиеся поблизости, в свою очередь, отправляются на место, составляют протокол и при необходимости могут продемонстрировать видеозапись самого нарушения.
— Был вызов такой, бабушка шла в магазин, парень сорвал сумку, и она бежит за ним в ту сторону и по телефону кричит: «Вот он туда направляется». В таких случаях, чтобы сразу провести задержание, старший инспектор направляет автопатруль. Все ближайшие автопатрули направляются туда для отработки территории, — рассказывает инспектор центра оперативного управления ДП Павлодарской области Бигайша Кокумбаева.
С начала 2025 года в Павлодаре выявили более 9 тысяч административных правонарушений именно благодаря камерам ЦОУ. Еще более особое внимание уделяют при фиксации уголовных преступлений. В начале года операторы центра оперативного управления выявили двух закладчиков. Признаются, опознать довольно легко. Злоумышленники всегда ведут себя подозрительно, даже если сами уверены, что выглядят вполне спокойными.
Из ЦОУ, вдобавок, отслеживают подозреваемых или автомобили в моменты плана «Перехват». Такие случаи редкость, но все же бывают. Кроме того, за последние пару лет в Павлодаре было несколько громких убийств, произошедших на улице.
— Конечно же, без отработки через камеры наблюдения не обходится. Сейчас же здесь готовятся к пополнению оборудования, в частности, в Павлодаре число камер ЦОУ увеличат до 1000. В этом году по области у нас открыты во всех городах и районах мини-ЦОУ. У всех имеются камеры видеонаблюдения, где инспекторы выявляют правонарушения. Также планируется введения еще более 3 тысяч камер по городам, и еще 420 камер автоматической фиксации по дорогам республиканского и областного значения, — говорит и. о. начальника центра оперативного управления ДП Павлодарской области Гомар Шабиденов.
Параллельно в регионе реализуется проект «Безопасный город», который позволит не только вести мониторинг и фиксировать нарушения в режиме реального времени, но и проводить аналитическую работу. В управлении цифрового развития региона пояснили, что надеются в течении трех лет снизить количество ДТП до 20%, уменьшить смертность и травматизм на дорогах, сократить уровень преступности до 19%, повысить раскрываемость с 82,8% до 90%.
— В рамках проекта в трех городах области будут установлены аппаратно программные комплексы на 250 линейных участках и 150 перекрестках, а также на 20 наиболее опасных участках автодорог республиканского и областного значения. Будет создано 20 автоматизированных рабочих мест для сотрудников, обеспечен сбор, анализ и хранение видеоданных с использованием серверного и коммутационного оборудования, хранилищ данных и инфраструктуры для видеоаналитики, — сообщили в управлении цифрового развития Павлодарской области.
К слову, возвращаясь к центру оперативного управления Павлодара, откуда, собственно говоря, и стало зарождаться повсеместное наблюдение за горожанами, помимо основных камер сюда подключены и устройства из школ и магазинов. При необходимости инспектора могут воспользоваться и этими данными. В частности, здесь работает система распознавания лиц. В базу данных загружена информация о без вести пропавших людях и разыскиваемых преступниках, и если схожий человек попадет в объектив камеры, то система автоматически даст об этом знать.
Напомним, ранее Премьер-Министр ответил, что в Казахстане намерены установить по 15 камер видеонаблюдения на каждые 100 человек.