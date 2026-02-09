РУ
    11:21, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Безобидная детская привычка привела девушку на операционный стол в Алматы

    В Городской клинической больнице № 4 Алматы хирурги удалили из желудка 25-летней пациентки трихобезоар — плотный ком из волос, который находился в органе около пяти лет и привел к развитию острой кишечной непроходимости, передает Kazinform.

    операция
    Фото: Городской клинической больнице № 4 Алматы

    Девушка поступила в экстренное отделение с жалобами на выраженные боли по всему животу, тошноту, многократную рвоту, сильную слабость и сухость во рту.

    Обзорная рентгенография показала признаки высокой острой кишечной непроходимости. Дополнительное обследование позволило установить причину — трихобезоар в желудке.

    Пациентке потребовалась срочная операция. Хирурги выполнили лапаротомию и удалили огромный безоар из желудка. Извлеченное образование представляло собой плотный ком из сплетенных волос. Со слов пациентки, он мог формироваться с детства — привычка класть кончики волос в рот казалась ей безобидной.

    Послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка выписана в удовлетворительном состоянии домой.

    Врачи поясняют, что трихобезоары чаще формируются у людей с трихотилломанией — навязчивым выдергиванием и проглатыванием волос. Такое образование может длительное время не давать выраженных симптомов и проявиться уже на стадии осложнений.

    Медики рекомендуют обращаться за помощью при подозрении на проглатывание инородных предметов, даже если самочувствие остаётся стабильным. Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта могут развиваться спустя месяцы и годы.

    Ранее мы рассказывали, какие тяжелые последствия термического ожога устранили у ребенка врачи Алматы.

