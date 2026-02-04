Тяжелые последствия термического ожога устранили у ребенка врачи Алматы

Пациенту на момент операции исполнился один год и восемь месяцев. Когда малышу был годик, он получил сильный ожог кипятком. В результате на правой руке, груди и шее образовались грубые рубцы. Они сковывали и ограничивали движения руки и шеи, а большой палец правой кисти не функционировал, так как был сильно деформирован и вывихнут.

Как пояснила врач-травматолог-ортопед детской городской клинической больницы № 2 Улжан Солтанбекова, в большинстве случаев хирургические вмешательства проводятся спустя несколько месяцев после ожога, когда рубцы становятся стабильными. Так и в этот раз операция проводилась восемь месяцев спустя после ожога. Но иногда требуется раньше восстановить функцию конечности, поскольку со временем происходит укорочение сухожилий, сосудов и нервов, деформация суставов и роста костей. И если не восстановить подвижность вовремя, со временем деформация может усилиться, а последующее оперативное лечение станет значительно обьемным и более сложным.

По словам специалиста, при глубоких ожогах зачастую поражаются не только кожные покровы, но и подлежащие ткани, которые после иссечения гипертрофического рубца оголяются, где стандартная пересадка кожного транплантата не всегда возможна. Так как сухожилия и другие нижележащие образования могут спаяться с кожей, снижать качество жизни и потребовать дополнительных хирургических вмешательств. В таких случаях применяются сложные кровоснабжаемые лоскуты.

Во время операции врачи удалили рубцовую ткань, выпрямили большой палец и восстановили его положение. Чтобы закрыть образовавшийся дефект кожи, была использована кожа с сосудами с предплечья. Место, откуда был взят участок кожи, закрыли кожным трансплантатом из области паха.

Сейчас состояние ребенка стабильное. Кожа хорошо приживается, кровоснабжение сохранено. В ближайший месяц ребенок будет находиться под наблюдением врачей, а рука зафиксирована гипсом на три-четыре недели. При необходимости в будущем возможна дополнительная коррекция для улучшения внешнего вида, эстетического результата.

Специалисты отмечают, что подобные операции требуют высокой квалификации и большого опыта хирурга. Здесь необходима особая осторожность из-за близкого расположения лучевого нерва и сложности выделения сосуда. Задача хирурга — не повредить его.

Совместная операция была проведена командой врачей ДГКБ № 2 под руководством ведущего российского специалиста — пластического и кистевого хирурга Сергея Голяна в рамках международного мастер-класса по реконструктивной хирургии для детей с врожденными и приобретенными патологиями. В дальнейшем алматинские специалисты смогут самостоятельно выполнять подобные реконструктивные операции с применением современных микрохирургических технологий и помогать нашим казахстанским детям.

Ранее стало известно, что более тысячи случаев кори выявили в Казахстане с начала года.