Без лицензий, сертификатов и страховок работали клиники пластической хирургии в Шымкенте

В некоторых медучреждениях пациентов принимали без лицензий и врачебных сертификатов. Еще одна клиника нарушила требования обязательного страхования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Услуги пластической хирургии в Шымкенте официально оказывают 13 медицинских организаций. С начала года департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля провел в них восемь внеплановых проверок, чтобы оценить соблюдение требований законодательства и стандартов оказания медицинской помощи.

— В ходе проверок выявлены нарушения Стандарта оказания хирургической помощи и клинических протоколов Министерства здравоохранения. Зарегистрированы два случая оказания медицинской помощи без лицензии и два факта предоставления услуг без сертификата. Кроме того, одна медицинская организация привлечена к административной ответственности за нарушение требований по заключению договора обязательного страхования, — сообщили в департаменте в ответ на официальный запрос.

На этом проверки не завершились. Совместно с городской прокуратурой специалисты внепланово проверили еще четыре клиники пластической хирургии.

— По результатам проверок, проведенных на основании поручения прокуратуры города Шымкента, установлено, что одна организация не осуществляет деятельность, в другой нарушений не выявлено. В отношении еще двух медицинских организаций применены административные меры по статьям 230 и 426 Кодекса РК об административных правонарушениях, — пояснили в ведомстве.

Всего за полгода в городской департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля поступило 18 обращений и жалоб жителей Шымкента на работу пластических хирургов.

Ранее Минздрав Казахстана объявил о проведении дополнительных внеплановых проверок клиник пластической хирургии по всей стране после нескольких трагических случаев. Эксперты рассказали, какие изменения ждут отрасль и как планируют ужесточить требования к квалификации врачей.