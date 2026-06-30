Минздрав Казахстана проверит клиники пластической хирургии

Министерством здравоохранения в целях дальнейшего усиления государственного контроля за деятельностью медицинских организаций по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан запланировано проведение дополнительных внеплановых проверок в отношении субъектов здравоохранения, оказывающих услуги в сфере пластической хирургии, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

По результатам комплексной проверки в случае выявления нарушений, будут приняты меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения за период с 2021 года по настоящее время проведено 92 внеплановые проверки субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в сфере пластической хирургии. Наибольшее количество проверок проведено в 2024 году, что обусловлено увеличением числа обращений граждан по вопросам качества и безопасности оказания медицинской помощи в сфере пластической хирургии.

По результатам проведенных проверок выявлены нарушения лицензионных требований, стандартов организации оказания медицинской помощи, правил ведения медицинской документации, а также отдельные факты осуществления медицинской деятельности без соответствующих разрешительных документов. По выявленным нарушениям территориальными департаментами Комитета выданы обязательные для исполнения предписания об их устранении. Кроме того, составлено 24 протокола об административных правонарушениях, наложены административные взыскания на общую сумму 4,8 млн тенге.

В рамках контрольных мероприятий территориальные департаменты Комитета также провели внеплановые проверки по отдельным случаям с летальным исходом после пластических операций. Наиболее резонансные случаи зарегистрированы в городах Алматы и Астана, а также в Мангистауской области. По результатам проверок материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в пределах их компетенции.

За последние пять лет в Казахстане во время пластических операций и косметологических процедур погибли четыре человека. Что происходит на рынке пластической хирургии, откуда возникают риски и какие изменения ожидаются в отрасли — в материале корреспондента агентства Kazinform.