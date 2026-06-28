Пластическая хирургия в Казахстане: какие изменения ожидаются после трагических случаев

За последние пять лет в Казахстане во время пластических операций и косметологических процедур погибли четыре человека. Что происходит на рынке пластической хирургии, откуда возникают риски и какие изменения ожидаются в отрасли — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Хронология происшествий

Вопрос безопасности в сфере пластической хирургии вновь оказался в центре общественного внимания после нескольких трагических случаев, произошедших за последние месяцы.

В середине мая в одной из частных клиник Алматы во время плановой липосакции скончалась известный блогер Сауле Базархан. Операция проводилась под местной анестезией. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: saule_bazarkhan/instagram

Спустя непродолжительное время еще одна трагедия произошла в Актау. После операции на подбородок депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов впал в кому и спустя месяц скончался. Позже выяснилось, что перед операцией он не прошел полноценное медицинское обследование. У пациента был повышен уровень сахара в крови, а при таком состоянии хирургическое вмешательство противопоказано.

После этих случаев Министерство здравоохранения начало внеплановые проверки клиник, работающих в сфере пластической хирургии и эстетической медицины. Кроме того, депутаты Мажилиса предлагают усилить контроль в этой сфере и провести комплексную ревизию всех профильных центров.

Фото: Агыбай Аяпбергенов / Kazinform

— К сожалению, около 20 лет назад требования к проверкам медицинских организаций были ослаблены, и их стали рассматривать как субъекты предпринимательства. Министерство здравоохранения должно проводить строгие проверки. Два случая смерти за одну неделю свидетельствуют о наличии серьезных системных проблем, — заявил депутат Мажилиса Мурат Абенов.

При этом трагические случаи не снизили интерес населения к пластическим операциям.

Какие операции наиболее востребованы?

Во всем мире интерес к эстетическим процедурам ежегодно растет. Это подтверждают данные Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS). Казахстан также не остается в стороне от этой тенденции.

Инфографика: Kazinform

По данным Министерства здравоохранения, сегодня в стране по лицензии «Пластическая хирургия» работают 295 медицинских организаций, из них 247 являются частными, а 48 — государственными.

На фоне растущего спроса увеличивается и количество видов пластических операций. По словам заведующего отделением реконструктивной, пластической и эстетической хирургии Национального научного центра хирургии имени А. Н. Сызганова, кандидата медицинских наук, профессора Мисмила Мурадова, одной из самых популярных операций среди казахстанцев остается ринопластика.

— Сейчас многие пациенты хотят изменить форму носа. Также высоким спросом пользуются блефаропластика, подтяжка лица и отопластика. После родов женщины часто обращаются за абдоминопластикой и липосакцией. Они хотят восстановить фигуру и вернуть прежний внешний вид, — рассказал врач.

Сколько стоит красота?

Требования пациентов, стремящихся изменить внешность, различаются. По словам профессора Мисмила Мурадова, некоторые мечтают стать похожими на мировых знаменитостей. Одни хотят внешность, как у Анджелины Джоли, другие — фигуру, как у Дженнифер Лопес. Однако врачи в первую очередь руководствуются медицинскими показаниями. Заболевания сердечно-сосудистой системы, декомпенсированный сахарный диабет и острые инфекционные заболевания являются прямыми противопоказаниями к проведению операции.

В последние годы страх перед сложными эстетическими операциями заметно снизился, а число желающих сделать такие вмешательства продолжает расти. Некоторые пациенты, стремясь сэкономить, обращаются в клиники, где соблюдение требований безопасности вызывает сомнения.

Фото из личного архива Мисмила Мурадова

— Это повышает риск инфекционных осложнений, кровотечений, неудовлетворительного эстетического результата, повреждения анатомических структур и необходимости повторной операции. В наиболее тяжелых случаях такие вмешательства могут представлять угрозу для жизни, — отметил Мисмил Мурадов.

Стоимость пластических операций на рынке, где спрос идет рука об руку с рисками, значительно различается. Цена зависит от уровня клиники, опыта хирурга и сложности процедуры.

Так, блефаропластика — операция по удалению избытков кожи и жировой ткани в области век, направленная на омоложение или коррекцию формы глаз. В среднем ее стоимость составляет от 120 тыс. до 400 тыс. тенге, а в некоторых клиниках достигает 800 тыс. тенге.

Ринопластика, позволяющая скорректировать форму носа, стоит от 850 тыс. тенге, а в отдельных клиниках цена может достигать 2 млн тенге.

Липосакция — хирургическое удаление избыточных жировых отложений в определенных зонах тела. Стоимость зависит от области вмешательства: липосакция подбородка обходится примерно в 250 тыс. тенге, а операция в области живота — в среднем 600 тыс. тенге.

Липоскульптура, предусматривающая коррекцию сразу нескольких зон тела и формирование контуров фигуры, стоит от 1 до 2,4 млн тенге.

Инфографика: Kazinform

Абдоминопластика — операция по удалению избыточной кожи и восстановлению ослабленных мышц брюшной стенки. Средняя стоимость такой операции составляет от 1 до 1,7 млн тенге.

Операция по увеличению груди начинается от 1,2 млн тенге, а уменьшение молочных желез обходится примерно в 1,5 млн тенге.

Вместе с тем ряд реконструктивных операций проводится бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. К ним относятся вмешательства по восстановлению после ожогов и травм, а также реконструкция молочной железы после онкологических заболеваний при наличии медицинских показаний.

Как пациенту защитить свои права?

При подготовке к операции особое внимание необходимо уделить соблюдению требований безопасности и законодательства. Юрист Аскар Каймаков советует заранее проверить несколько важных моментов.

По его словам, прежде всего следует убедиться, что медицинская организация имеет действующую лицензию. Проверить, работает ли клиника на законных основаниях, можно через государственные базы данных по ее БИН.

Фото из личного архива Аскара Каймакова

Кроме того, важную роль в безопасности операции играет квалификация врача-анестезиолога.

— Иногда клиники включают в договоры пункты, которые противоречат требованиям законодательства. Однако такие положения не имеют юридической силы. Права пациентов в сфере медицинских услуг защищены в достаточной степени, — отметил юрист.

Вместе с тем специалист рекомендует при возникновении любых сомнений или спорных ситуаций обращаться в официальные органы.



Для этого можно направить письменную жалобу в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК. Именно этот орган проводит соответствующую проверку и устанавливает, имела ли место медицинская ошибка.

Итоги проверок

По данным Министерства здравоохранения, с 2021 года в сфере пластической хирургии и эстетической медицины проведено 92 внеплановые проверки.

Фото: Kazinform / сгенерировано ИИ

В ходе проверок были зарегистрированы четыре случая смерти и один случай причинения тяжкого вреда здоровью. По каждому из этих фактов привлекались независимые эксперты, а материалы были направлены в правоохранительные органы.

— В 2023–2025 годах в ведомство поступило 244 жалобы на работу клиник пластической хирургии. Чаще всего пациенты жаловались на качество медицинских услуг, результаты операций и послеоперационные осложнения, — сообщили в министерстве.

В ходе контрольных мероприятий были выявлены конкретные нарушения законодательства. В частности, установлены факты:

оказания медицинских услуг без лицензии;

непроведения полного предоперационного обследования;

нарушений при анестезиологическом сопровождении;

ненадлежащего оформления медицинской документации;

нарушения требований по получению информированного согласия пациента.

Для устранения выявленных недостатков Министерство здравоохранения готовит пакет новых изменений.

Какие изменения планируется внести?

В дальнейшем предлагается ограничить срок действия лицензий, выдаваемых медицинским организациям, пятью годами. По истечении этого срока клиники будут обязаны повторно пройти проверку.

— Эта мера позволит вывести с рынка обладателей формальных лицензий и регулярно оценивать соответствие клиник требованиям безопасности, — пояснили в ведомстве.

В настоящее время деятельность центров пластической хирургии регулируется Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», Предпринимательским кодексом и соответствующими нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения РК.

К основным требованиям относятся:

наличие государственной лицензии;

наличие профильных сертификатов у врачей;

обязательное участие врача-анестезиолога-реаниматолога при проведении операции;

полное оснащение клиники реанимационным оборудованием;

соблюдение стандартов предоперационного обследования и послеоперационного наблюдения;

обязательное оформление информированного добровольного согласия пациента.

Эти меры направлены на повышение безопасности пациентов, усиление контроля за деятельностью клиник и предотвращение трагических случаев при оказании услуг в сфере пластической хирургии.