Бездомных увозят с улиц Алматы: куда их доставляют

Как сообщили в департаменте полиции, во время рейдов сотрудники устанавливают личности граждан, проверяют их по информационным учетам и выясняют обстоятельства, по которым они оказались на улице. При необходимости людей направляют в соответствующие социальные службы.

С начала года полицейские доставили в центр социальной адаптации «Пана» 388 человек без определенного места жительства. Из них 54 остались в учреждении для получения дальнейшей помощи. Остальные после проверки и первичного осмотра отказались от предложенной помощи.

В полиции отмечают, что подобные рейды направлены не только на выявление людей, оказавшихся на улице, но и на профилактику правонарушений. Люди без определенного места жительства могут сами стать жертвами преступлений либо оказаться участниками различных правонарушений.

Поэтому участковые инспекторы проверяют места их постоянного пребывания, выясняют обстоятельства, в которых они находятся, и реагируют на возможные риски.

— Задача участкового инспектора — не просто выявить человека, оказавшегося на улице. Важно установить его личность, понять, в какой помощи он нуждается, и при наличии оснований направить в соответствующие службы. Одновременно мы должны исключить возможные угрозы общественной безопасности и своевременно пресекать правонарушения. Поэтому такие рейды носят прежде всего профилактический характер, — отметил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Ранее сообщалось, какую помощь людям без определенного места жительства оказывают в Астане.