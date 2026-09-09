Документы, медпомощь, работа: как людям без определенного места жительства помогают в Астане

В Алматинском районе столицы помогают людям без определенного места жительства. Специалисты проводят работу по выявлению граждан, которым нужна поддержка, и помогают им решить основные социальные вопросы, передает Kazinform.

В работе участвуют аппарат акима района, районное управление полиции и городское управление здравоохранения. Вместе они оказывают необходимую помощь и принимают меры для обеспечения порядка и безопасности жителей.

— Оказывается помощь в восстановлении и оформлении необходимых документов. Это позволит гражданам в дальнейшем официально трудоустроиться, получить доступ к социальным услугам и вернуться к самостоятельной жизни. Также оказывается содействие в прохождении гражданами медицинского осмотра. Это позволяет своевременно выявлять возможные заболевания, направлять на необходимую медицинскую помощь и принимать профилактические меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, — сообщает акимат Астаны.

Фото: акимат Астаны

Отмечается, что работа направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, общественного порядка и безопасной городской среды.

— Совместная деятельность заинтересованных служб ориентирована не только на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и на своевременное решение возникающих социальных и санитарных вопросов, — добавили в столичном акимате.