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Бездоказательно: В 2022 году вакцины убьют миллионы людей

24 Февраля 2022 20:17
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Бездоказательно: В 2022 году вакцины убьют миллионы людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи соцсетей распространяют предсказания о том, что вакцинация против COVID-19 повлечет за собой миллионы смертей. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это утверждение совершенно безосновательно, передает МИА «Казинформ».

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Противники вакцинации уже не раз предсказывали скорую кончину всем, кто привился против COVID-19. Правда, сроки исполнения таких «пророчеств» постоянно сдвигаются. К примеру, в 2020 году в Казнете циркулировало сообщение, что привитые люди начнут умирать «через полгода». Когда предсказание не сбылось, появилась теория о том, что вакцинированные массово скончаются в сентябре 2021 года. Позже в Казнете распространялись и другие сообщения подобного рода, однако никаких оснований верить им не было и нет.

Распространяющееся сейчас сообщение впервые было опубликовано на портале THE EXPOSÉ, ранее уже замеченном в распространении конспирологических теорий и дезинформации.

В своих расчетах сотрудники портала опирались на сообщения о смертях среди спортсменов, которые якобы были вакцинированы. Подобную статистику нельзя считать надежной или достоверной. Подробнее об этих случаях мы рассказывали ранее. О том, что зачастую сообщения о смертях атлетов из-за вакцин являются ложными или манипулятивными, также заявляли зарубежные фактчекеры.

Основываясь на этих данных, сотрудники портала пришли к выводу, что в 2022 году вакцины унесут жизни более 62 миллионов людей. При этом совершенно непонятно, как именно проводились расчеты и почему все эти люди, предположительно, умрут именно в 2022 году, если вакцинация стартовала в декабре 2020 года и до настоящего момента массовых смертей, связанных с ней, в мире не наблюдается.

Таким образом, сообщения о том, что вакцинация против COVID-19 убьет миллионы людей, основаны на недостоверных данных и расчетах, сделанных по неизвестной методике. Нет совершенно никаких оснований полагать, что эти предсказания сбудутся. Более того, в Сети уже не раз появлялись сообщение подобного содержания, ни одно из которых, к счастью, не сбылось.


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#Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
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