Безбилетные пассажиры и оплата проезда: вопросы общественного транспорта обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вопросы безбилетного проезда пассажирами в автобусах, а также улучшения системы оплаты обсудили члены общественного совета в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета председатель комиссии по вопросам предпринимательства, экологии и городской мобильности Борис Джапаров рассказал о жалобах руководителей автобусных парков.

«Руководители автобусных парков жалуются, что собираемость денег за проезд на 30% меньше, чем количество пассажиров. В городе молодежь говорит «спасибо» автобусным паркам за бесплатный проезд. К примеру, в городе есть 18-метровые длинные автобусы, обычно те, кто заходит в третью и четвертую двери, вообще не платят. Иногда ездим и наблюдаем. По договору контроль должен осуществлять Транспортный холдинг Алматы. Мы их заслушивали на заседании общественного совета. На замечания они оправдываются, что расходы какие-то идут, что автоматы меняют, постоянно новые техники ставят и так далее. А там стоят валидаторы… Уже восемь лет стоит, на него смотреть стыдно. Морально устаревший аппарат, обновлений нет практически. Вот эти снижения на 30% собираемости денег отражаются на том, что субсидии от управления городской мобильности в адрес конкретного автопарка тоже снижаются на 30%. Они говорят: «собираемость у вас меньше, и почему мы должны субсидировать в воздух?»», - заявил Борис Джапаров.

Участники заседания также подняли вопрос об отмене возможности оплатить проезд через приложения банков и мобильных операторов. Отметим, 13 сентября акимат Алматы запретил автопаркам использовать QR-коды.

Заместитель директора Транспортного холдинга Алексей Тен ответил, что при заключении контракта в 2014 году холдинг взял на себя обязательства по обслуживанию льготных категорий пассажиров (школьники, студенты, инвалиды).

«Теперь заходит оператор, который предлагает оплату по банковской карте, QR. Это те категории пассажиров, которые ездят по 80 тенге. Грубо говоря, мы с них получаем комиссию. Когда такой оператор заходит, мы понимаем, что оставит льготную часть, потому что он априори не обслуживает, заберет ту часть пассажиров, которые платят по 80 тенге. Это наши финансовые риски, соответственно мы теряем свою выручку. NLP у компании до сих пор отрицательный. А проекту уже шесть лет. Здесь нужно понимать саму специфику, что если это единая система, то тогда к оператору должны быть требования, чтобы он обслуживал все категории граждан (инвалид, студент или школьник), чтобы он мог получить, прийти, персонифицироваться, зайти в автобус и более того, те перевозчики, которые имеют с нами контракт, чтобы могли сверить легитимность применяемой льготы», - отметил он.

По его словам, холдинг с 2014 года инвестировал в данный проект 3,9 млрд тенге, но тариф с 2012 года не менялся и остался на уровне 80 тенге.

Член общественного совета Сабит Аманбаев считает, что транспортный холдинг Алматы, злоупотребляя своим монополизмом, пользуясь содействием управления городской мобильности, выдавливает из рынка операторов электронного билетирования - компании, которые расширяют спектр предоставляемых услуг, что очень удобно пассажирам.

«Пассажир, который забыл дома карту «Онай», или гость города может спокойно заплатить смартфоном, банковскими картами или приложениями. Это очень удобно. Есть еще более важная часть этой проблемы, которая заключается в том, что расширением спектров предоставляемых услуг оплаты мы освобождаем водителя от необходимости брать деньги за билеты, давать сдачу. У нас 90% всех ДТП, особенно смертельных случаев, происходит в тот момент, когда водитель отвлекается от своей основной задачи - от безопасного вождения и качественного обслуживания пассажиров. В этом и заключается проблема. Мы должны развивать конкуренцию в этом поле, что сразу же скажется на качестве и стоимости услуг операторов электронного билетирования.

Также еще транспортному холдингу большие претензии имеются у автобусных парков по снижению полноты сборов. Более 30% сегодня «зайцы», и доходы остаются в тени. Это сокращает объем оборотных средств автобусных парков и, с другой стороны, увеличивает необходимость субсидирования из бюджета. Поэтому двойной финансовый удар наносит и развивает теневую экономику. Также для борьбы с теневыми потоками финансов может эффективно служить внедрение различных видов оплаты, такие как SMSbus. Здесь на рынке нельзя ограничивать количество игроков, тогда выиграет потребитель - пассажир», - заявил Сабит Аманбаев.