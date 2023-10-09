РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Без света и еды: Израиль объявил о полной блокаде Газы

    Без света и еды: Израиль объявил о полной блокаде Газы
    Фото: pixabay.com.

    Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива. Министр обороны заявил, что отдал такой приказ, поскольку Израиль борется с террористической группировкой ХАМАС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто, — заявил Галлант после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛа в Беэр-Шеве.

    Израильская армия также нанесла воздушные удары по двум лагерям беженцев в осажденном секторе Газа - Джабалия и Аш-Шати. Удару также подверглась мечеть в Аль-Шати. Десятки раненых доставлены в главную больницу города Газа Аш-Шифа.

    Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

    Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

    Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!