Без света и еды: Израиль объявил о полной блокаде Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива. Министр обороны заявил, что отдал такой приказ, поскольку Израиль борется с террористической группировкой ХАМАС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто, — заявил Галлант после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛа в Беэр-Шеве.

Израильская армия также нанесла воздушные удары по двум лагерям беженцев в осажденном секторе Газа - Джабалия и Аш-Шати. Удару также подверглась мечеть в Аль-Шати. Десятки раненых доставлены в главную больницу города Газа Аш-Шифа.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.