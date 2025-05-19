Без рогов и копыт: 271 млн тенге субсидий украли в Туркестане
В Туркестанской области выявлен факт масштабного хищения государственных субсидий, направленных на поддержку животноводства, передает корреспондент агентства Kazinform.
В результате досудебного расследования установлено, что в базу данных по сельскому хозяйству были внесены фиктивные сведения о якобы существующем скоте — по 31 крестьянскому хозяйству. На самом деле эти животные никогда не существовали.
Прокуратура области завершила досудебное расследование в отношении сотрудников ветеринарной станции ГУ «Отдел ветеринарии Сауранского района». Они подозреваются в присвоении особо крупной суммы бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей.
Как показало следствие, ветеринары сельских округов Орангай и Жана Икан, а также заведующий ветеринарного пункта, внесли в систему «Идентификация сельскохозяйственных животных» ложные сведения о наличии крупного и мелкого рогатого скота в 31 хозяйстве. В результате им удалось незаконно получить субсидии на общую сумму 271 млн тенге.
Управление досудебного расследования прокуратуры области признало подозреваемыми одного сотрудника войсковой части № 41590, трёх ветеринаров и одного заведующего пунктом.
— Подозреваемыми уже возмещена часть ущерба в размере 19 миллионов тенге. Кроме того, на их имущество общей стоимостью 120 миллионов тенге наложен арест. В настоящее время по данному уголовному делу продолжается судебный процесс. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, — говорится в официальном сообщении прокуратуры Туркестанской области.