Без рогов и копыт: 271 млн тенге субсидий украли в Туркестане

В результате досудебного расследования установлено, что в базу данных по сельскому хозяйству были внесены фиктивные сведения о якобы существующем скоте — по 31 крестьянскому хозяйству. На самом деле эти животные никогда не существовали.

Прокуратура области завершила досудебное расследование в отношении сотрудников ветеринарной станции ГУ «Отдел ветеринарии Сауранского района». Они подозреваются в присвоении особо крупной суммы бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей.

Как показало следствие, ветеринары сельских округов Орангай и Жана Икан, а также заведующий ветеринарного пункта, внесли в систему «Идентификация сельскохозяйственных животных» ложные сведения о наличии крупного и мелкого рогатого скота в 31 хозяйстве. В результате им удалось незаконно получить субсидии на общую сумму 271 млн тенге.

Управление досудебного расследования прокуратуры области признало подозреваемыми одного сотрудника войсковой части № 41590, трёх ветеринаров и одного заведующего пунктом.