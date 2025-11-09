РУ
    05:16, 09 Ноябрь 2025

    Без проколов: в Японии начались испытания безвоздушных автошин

    В городе Тояма, расположенном в центральной части Японии, стартовали первые дорожные испытания новых безвоздушных шин AirFree, разработанных корпорацией Bridgestone, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    Фото: Kyodo

    Церемония запуска прошла при участии представителей городской администрации и компании-производителя.

    Электробус, оснащенный инновационными шинами, впервые вышел на дорогу общего пользования с пассажирами на борту. Модель получила название Boule BaaS — компактный электробус, рассчитанный на девять человек и развивающий скорость до 20 км/ч.

    Главная особенность шин AirFree заключается в том, что они не требуют накачки воздухом. Их упругость обеспечивается прочной спицевой структурой, выполненной из перерабатываемой термопластичной смолы. Это решение снижает риски проколов и затраты на техническое обслуживание.

    Отличительной чертой новой разработки также стали синие спицы, улучшающие видимость колес даже при слабом освещении. По словам инженеров Bridgestone, это повышает безопасность движения и подчеркивает фирменный стиль компании.

    Глава отдела разработки AirFree, Ёсинори Ивабути, отметил, что собранные в ходе испытаний данные помогут адаптировать технологию для массового внедрения уже в следующем году.

    Проект реализуется в рамках программы Green Slow Mobility, направленной на развитие экологичного городского транспорта. Bridgestone планирует продолжать сотрудничество с властями Тоямы для оценки эксплуатационных характеристик шин и их долговечности.

    Испытания в Тояме станут важным этапом на пути к коммерциализации безвоздушных шин, которые в будущем могут применяться не только в городском транспорте, но и на легких электромобилях, где особенно важны надежность и низкие затраты на обслуживание.

    Ранее сообщалось, сколько стоит «переобувка» автомобиля в городах Казахстана.

    Япония Транспорт Авто Мировые новости
