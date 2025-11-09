Без проколов: в Японии начались испытания безвоздушных автошин

Церемония запуска прошла при участии представителей городской администрации и компании-производителя.

Электробус, оснащенный инновационными шинами, впервые вышел на дорогу общего пользования с пассажирами на борту. Модель получила название Boule BaaS — компактный электробус, рассчитанный на девять человек и развивающий скорость до 20 км/ч.

Главная особенность шин AirFree заключается в том, что они не требуют накачки воздухом. Их упругость обеспечивается прочной спицевой структурой, выполненной из перерабатываемой термопластичной смолы. Это решение снижает риски проколов и затраты на техническое обслуживание.

Отличительной чертой новой разработки также стали синие спицы, улучшающие видимость колес даже при слабом освещении. По словам инженеров Bridgestone, это повышает безопасность движения и подчеркивает фирменный стиль компании.

Глава отдела разработки AirFree, Ёсинори Ивабути, отметил, что собранные в ходе испытаний данные помогут адаптировать технологию для массового внедрения уже в следующем году.

Проект реализуется в рамках программы Green Slow Mobility, направленной на развитие экологичного городского транспорта. Bridgestone планирует продолжать сотрудничество с властями Тоямы для оценки эксплуатационных характеристик шин и их долговечности.

Испытания в Тояме станут важным этапом на пути к коммерциализации безвоздушных шин, которые в будущем могут применяться не только в городском транспорте, но и на легких электромобилях, где особенно важны надежность и низкие затраты на обслуживание.

