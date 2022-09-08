Без продуктов питания не останемся - глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оптовые цены сельхозтоваропроизводителей на продукты не растут. А основная часть инфляционного давления формируется в торговле. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, комментируя рост цен на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил глава Минсельхоза, сегодня ставится задача стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. Министр напомнил, что цены на овощи снизились в связи со сбором урожая.

«На полях капуста, лук стоят по 50 тенге. Максимум 50 тенге в Жамбылской, Туркестанской областях. Но пока они до прилавков доходят, сами все видите цены. Поэтому нужна комплексная работа. Сельское хозяйство, сельхозтоваропроизводители сейчас работают над уборкой урожая. Без продуктов питания мы не останемся. Урожай хороший, вовремя все убираем», - сообщил журналистам Ербол Карашукеев в кулуарах пленарного заседания Сената.

Он заявил, что оптовые цены сельхозтоваропроизводителей не растут, основная часть инфляционного давления формируется в секторе торговли.

«Со своей стороны Министерство сельского хозяйства сделает все возможное, чтобы вовремя собрать урожай и обеспечить доступность. А дальше комплексно нам нужно с коллегами из смежных министерств принимать меры для того, чтобы не было излишней ценовой накрутки», - сказал Е. Карашукеев.

Министр заявил, что рост цен все же наблюдается в стране.

«Мы полностью себя обеспечиваем продуктами питания первой необходимости, основной группы. По пяти-шести видам у нас самообеспеченность находится на уровне 60%, в течение ближайших лет в национальном проекте закреплено, что будем доводить этот уровень до 80-100%. У нас есть конкретные инвестиционные проекты по каждому из направлений. Пусть будут колбасные изделия, сыры, твороги, мясо птицы, рыба, яблоки и так далее. Недавно мы приняли комплексный план развития сахарной отрасли. Тоже будем принимать все меры для обеспечения сахарной отрасли собственным сырьем и снижения импортной зависимости», - пояснил Ербол Карашукеев.