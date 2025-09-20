Без лицензий и контроля: почему рынок ремонта и мебели в Казахстане остается зоной риска

Проблема с некачественным ремонтом или вовсе его невыполнение, а также мошенничество с продажей и сборкой мебели в Казахстане имеет свою актуальность. Люди зачастую сами попадают в руки недобросовестных исполнителей, рассказывают правоохранители в спецрепортаже телеканала Jibek Joly.

Как сообщили в полиции, по фактам, связанным с изготовлением мебели, по городу Астана обратилось около 90 человек. Суммы ущерба разные — от 1 миллиона тенге и выше, в зависимости от объема и сложности заказа.

Кадр из видео

— Основная проблема заключается в самих потребителях. При заказе мебели многие не проверяют, существует ли у исполнителя реальный производственный цех, имеет ли он возможности действительно изготовить продукцию. В таких случаях, если есть признаки обмана, мы возбуждаем уголовное дело, проводим следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Если вина доказывается, материалы дела направляются в суд. Но важно понимать: если между сторонами заключен договор, это может квалифицироваться как гражданско-правовые отношения. В случае, если договор был фиктивным, либо имел формальный характер — тогда уже возможно возбуждение уголовного дела, в зависимости от конкретных обстоятельств, — говорит начальник отдела УКП ДП Астаны Еркин Жанхадамов.

Как это часто бывает, казахстанцы забывают о самом главном — документах. Яркая реклама и низкая цена привлекают потребителей. Поверив в красивые обещания и убедительные слова, люди отдают свои порой даже единственные деньги. В итоге остаются ни с чем. В такой ситуации довести дело до суда — задача непростая, отмечает юрист Айжан Алина.

Часто заказчики называют недобросовестных подрядчиков мошенниками и просят юристов рассмотреть возможность привлечения их к уголовной ответственности. Однако здесь важно четко различать два понятия.

— Есть уголовная ответственность — в частности, статья о мошенничестве, предусмотренная Уголовным кодексом. И есть гражданско-правовой спор. Мошенничеством может считаться ситуация, когда подрядчик изначально не собирался выполнять работы, а просто получил деньги и намеревался оставить их себе. Если это можно доказать, то речь действительно идет о получении денежных средств обманным путем. Но если подрядчик все же приступил к работам, пусть даже некачественно или не в полном объеме, — это уже гражданско-правовой спор. В таком случае подается иск в гражданский суд, а не заявление в полицию, — поясняет директор юридической компании Alina & Partners Айжан Алина.

Кадр из видео

4Доказать в суде вину недобросовестного мебельщика в том, что он не выполнил обязательства можно. Но даже это не гарантирует, что он вернет средства. Как показывает практика, такие специалисты долго выплачивают свои долги, говорят эксперты. Популярная причина такого затяжного возврата средств — банкротство.

— На самом деле, получить решение суда о взыскании суммы — это только половина дела. Реализовать это решение в принудительном порядке — гораздо сложнее. По нашему опыту, примерно в половине случаев возникает такая ситуация: суд вынес решение, взыскал деньги с подрядчика, но исполнить его невозможно. Часто такие подрядчики уже закредитованы, их счета и имущество арестованы по другим исполнительным производствам, где уже другие заказчики успели взыскать деньги. Или у них вообще нет никакого имущества. Счета пустые или арестованы, и, разумеется, пополнять их они не собираются. Вместо этого деньги поступают на счета родственников или третьих лиц. Это отдельная проблема, которую стоит поднимать. Формально у такого человека может быть ограничение на выезд за границу, но в пределах Казахстана он спокойно живет, продолжает работать и даже берет новые заказы. Иногда в рамках исполнительного производства судебные исполнители инициируют меры воздействия — приостановление деятельности, блокировка водительских прав. Но, как показывает практика, и это часто не помогает. Человек либо продолжает водить, либо просто игнорирует все запреты и не исполняет решение суда. Вот почему очень важно не только выиграть суд, но и грамотно подойти к этапу исполнения. Здесь многое зависит от частного судебного исполнителя — насколько он оперативно арестует счета, найдет имущество: будь то автотранспорт или недвижимость, зарегистрированная на должника, — говорит юрист Alina & Partners Айжан Алина.

Эксперты отмечают: это уже отработанная схема. Подрядчик заключает формальный договор, а деньги получает на личные счета или счета ближайших родственников. И даже если дело доходит до суда — зачастую взыскать с него просто нечего. Решение проблемы специалисты видят в одном — введении лицензирования для производителей мебели и компаний, занимающихся отделочными работами. Президент Казахстанской гильдии мебельщиков Карлыгаш Байбаченова подчеркивает: с этим предложением они неоднократно обращались к государственным органам. Однако пока безрезультатно.

Кадр из видео

— Это полное отсутствие контроля, полная бесконтрольность. Я настаиваю на том, чтобы мебельную отрасль лицензировали. Как и в строительстве, тот, кто хочет получить лицензию, должен соответствовать определенным требованиям: иметь финансовую устойчивость, производственные цеха — пусть даже в аренде. Он должен подтвердить государству и профессиональным ассоциациям, что действительно намерен работать как ответственный, социально и экономически надежный предприниматель. А не просто зарабатывать за счет обмана людей, уклоняясь от налогов и подрывая доверие к отрасли в целом, — говорит президент ОО «Гильдия мебельщиков РК» Карлыгаш Байбаченова.

Чем выше спрос, тем больше появляется предложений — зачастую некачественных. Поэтому такая высокомаржинальная и объемная отрасль экономики, как мебельное производство, нуждается в контроле, считают эксперты. Из-за этого нерадивые мастера, преследуя быструю прибыль, часто зарабатывают на доверчивых гражданах. Аналогичная ситуация наблюдается и в строительной отрасли. Сунгат Альжанов, основатель компании по ремонту квартир, отмечает, что очень сложно найти хороших специалистов, и к нему нередко обращаются с просьбой исправить чужие ошибки.

Кадр из видео

— У нас был такой случай в Хайвиле. Мы уже после третьей команды полностью завершили все ремонтные работы, но на момент подключения кондиционера возникли сложности. Особенность в том, что все трубы прокладываются под потолком, а потолок уже был зашит. Образовалась протечка конденсата из труб кондиционера. Пришлось снимать потолки заново и переделывать их. Соответственно, весь ремонт пришлось делать повторно, — рассказывает основатель компании TopRemont Сунгат Альжанов.

Сложности с качеством ремонта связаны не только с недобросовестностью исполнителей, но и с общими тенденциями на рынке труда. отмечает специалист, который сталкивается с такими проблемами ежедневно.

— Мне кажется, это связано прежде всего, с тем, что в новостройках очень большой поток, соответственно, высокая потребность в рабочей силе — в ремонтниках. При этом привлекаются как профессионалы, так и непрофессионалы. Когда люди понимают, что не могут обеспечить нужное качество и довести объект до полного завершения, они просто бросают работу, забирают деньги, взятые авансом, и исчезают. Также существует большая текучка кадров, — говорит основатель компании TopRemont Сунгат Альжанов.

Кадр из видео

С такими «мастерами» сталкиваются даже знаменитости. Известная блогерша под ником Нагимуша, доверившись яркой рекламе, попала на недобросовестных строителей. Стройматериалы были испорчены, ремонт остался недоделанным. Несмотря на то, что она подала в суд и рассказала о компании на всю страну, привлечь виновных к ответственности так и не удалось, говорит ее адвокат.

— Провели досудебное разбирательство — зафиксировали все дефекты и направили подрядной организации дефектные акты. Также дали разумные сроки для устранения недостатков, однако дефекты так и не были исправлены. Далее последовало досудебное урегулирование: мы направили строительной компании претензию с требованием добровольно устранить нарушения, но получили отказ. После этого мы привлекли эксперта — специалиста в строительной сфере, который провел обследование объекта и выдал заключение. На основании этого заключения мы обратились в суд. Суд вынес решение в нашу пользу — частично удовлетворил исковые требования. Однако возник нюанс: основный договор был заключен официально, а дополнительные работы оговаривались в мессенджере и оплачивались переводами на сторонние счета. Суд эти дополнительные переводы и работы не учел. Сейчас мы на стадии обжалования этого решения. Это классическая ситуация, когда заказчики, доверяя подрядчику, начинают работу и перечисляют деньги просто на доверии за дополнительные услуги, — рассказывает юридический консультант Шырын Джанузакова.

Кадр из видео

Как обезопасить себя при выборе подрядчика?

Эксперты дают несколько простых, но важных советов:

• тщательно выбирайте исполнителя,

• очно ознакомьтесь с его работами. Если речь идет о мебели — обязательно посетите цех или производство,

• проверьте подрядчика в реестре должников по ИИН или названию компании,

• изучите отзывы в интернете,

• не доверяйте пустым обещаниям.