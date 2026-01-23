Без холодной воды остались дома из-за порыва трубы в Костанае

Заявка поступила 22 января в 20:45 от диспетчера КТЭК ГКП «Костанай-Су», после чего на место выехала аварийная бригада для обследования участка.

Как уточнили в акимате, на данный момент порыв локализован, последствия устранены, выполнена очистка образовавшейся на проезжей части наледи.

Временно без водоснабжения остаются шесть многоквартирных домов (2–3-этажных), 11 частных домов и четыре коммерческих объекта. Срок завершения аварийно-восстановительных работ — до 20:00 23 января 2026 года. Подвоз питьевой воды организован.

