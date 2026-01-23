РУ
    13:06, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Без холодной воды остались дома из-за порыва трубы в Костанае

    Авария возникла из-за изношенности водопровода в камере диаметром 300 мм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Заявка поступила 22 января в 20:45 от диспетчера КТЭК ГКП «Костанай-Су», после чего на место выехала аварийная бригада для обследования участка.

    Как уточнили в акимате, на данный момент порыв локализован, последствия устранены, выполнена очистка образовавшейся на проезжей части наледи.

    Временно без водоснабжения остаются шесть многоквартирных домов (2–3-этажных), 11 частных домов и четыре коммерческих объекта. Срок завершения аварийно-восстановительных работ — до 20:00 23 января 2026 года. Подвоз питьевой воды организован.

    Ранее ряд домов остался без газа из-за ДТП в Алматинской области: на газопровод наехал большегрузный автомобиль.

