Без бургеров и дизеля: Амстердам очистит улицы от вредной рекламы

Под ограничения подпадают мясо и продукты на его основе (включая гамбургеры), ископаемое топливо, а также связанные с ним товары и сервисы — от дизельных автомобилей до авиаперелетов.

Начиная с лета, такую рекламу нельзя будет размещать на билбордах и автобусных остановках. Решение поддержало большинство городского совета. Инициатором выступила партия «зеленых» GroenLinks, представители которой назвали меру «крупной победой для климата и общественного здравоохранения».

Амстердам не стал первопроходцем: аналогичные запреты уже действуют в Харлеме, Неймегене и Утрехте. Более того, в прошлом году суд в Гааге отклонил иск туроператоров, пытавшихся оспорить подобные ограничения.

При этом реклама товаров, наносящих вред климату, по-прежнему разрешена в интернете, на телевидении и в супермаркетах — запрет касается только уличных форматов.

Напомним, в начале текущего года рекламу вредной еды запретила Великобритания. Запрет распространяется на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00, а в интернете действует полный запрет. Меры предпринимаются в рамках усилий правительства по борьбе с кризисом детского ожирения.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года с фасадов зданий в различных районах Астаны было демонтировано более 1200 рекламных конструкций.