    06:10, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Без бургеров и дизеля: Амстердам очистит улицы от вредной рекламы

    Власти Амстердама вводят запрет на уличную рекламу товаров и услуг, которые негативно влияют на климат, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Без бургеров и дизеля: Амстердам очистит улицы от вредной рекламы
    Фото: pexels

    Под ограничения подпадают мясо и продукты на его основе (включая гамбургеры), ископаемое топливо, а также связанные с ним товары и сервисы — от дизельных автомобилей до авиаперелетов.

    Начиная с лета, такую рекламу нельзя будет размещать на билбордах и автобусных остановках. Решение поддержало большинство городского совета. Инициатором выступила партия «зеленых» GroenLinks, представители которой назвали меру «крупной победой для климата и общественного здравоохранения».

    Амстердам не стал первопроходцем: аналогичные запреты уже действуют в Харлеме, Неймегене и Утрехте. Более того, в прошлом году суд в Гааге отклонил иск туроператоров, пытавшихся оспорить подобные ограничения.

    При этом реклама товаров, наносящих вред климату, по-прежнему разрешена в интернете, на телевидении и в супермаркетах — запрет касается только уличных форматов.

    Напомним, в начале текущего года рекламу вредной еды запретила Великобритания. Запрет распространяется на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00, а в интернете действует полный запрет. Меры предпринимаются в рамках усилий правительства по борьбе с кризисом детского ожирения.

    Ранее сообщалось, что с начала 2025 года с фасадов зданий в различных районах Астаны было демонтировано более 1200 рекламных конструкций.

    Жанар Альжанова
    Автор
