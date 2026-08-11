Бейбит Жукаев вышел во второй круг турнира ATP Challenger в Астане

Бейбит Жукаев обыграл Амира Омарханова в «казахстанском дерби» первого круга турнира ATP Challenger 50 в Астане, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В Астане стартовали матчи основной сетки международного турнира категории ATP Challenger 50, который проходит на кортах Национального теннисного центра Beeline Arena в рамках традиционного «Кубка Президента».

В одном из центральных матчей первого круга встретились два представителя Казахстана — Амир Омарханов, получивший wild card от организаторов, и Бейбит Жукаев, вернувшийся к выступлениям после продолжительного перерыва из-за травмы.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась победой Жукаева в двух сетах — 6:4, 6:4.

За матч Бейбит выполнил пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Омарханова — четыре подачи навылет, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Жукаев сыграет с представителем Турции Мертом Алкая, занимающим 299-е место в рейтинге ATP. Встреча состоится 12 августа.

Свой стартовый матч на турнире также провел казахстанец Зангар Нурланулы. В первом круге он встретился с 326-й ракеткой мира Фацзином Сунем из Китая.

Казахстанский теннисист сумел сравнять счет после проигранного первого сета, однако в решающей партии сильнее оказался соперник — 6:2, 3:6, 6:2.

12 августа борьбу на турнире продолжат представители Казахстана в парном разряде. Амир Омарханов выступит вместе с Даниялом Рахметуллаевым, а Григорий Ломакин сыграет в дуэте с Петром Бар-Бирюковым.

Турнир ATP Challenger 50 в Астане продлится до 16 августа.

Напомним, ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана. Ранее Елена Рыбакина сделала заявление о реальной возможности обойти Арину Соболенко в рейтинге WTA.