Бейбарыс Каблан: Хочу и в дальнейшем поднимать флаг Казахстана

– Бейбарыс, поздравляем с большой победой. Мы знаем, что ты первый из нашей страны добился такого успеха в таеквондо. Какие впечатления от прошедшего чемпионата?

– Перед каждым большим турниром испытываешь особое чувство. Хочется добиться большого успеха. Для этого приходится долго трудиться. Сейчас у меня отличное настроение. Я смог добиться своей цели. Рад, что стал первым чемпионом мира из Казахстана в этом виде спорта.

– Как прошла подготовка к чемпионату мира?

– Спортсмен всегда тщательно готовится к каждому соревнованию. Тренеры уделяли внимание совершенствованию нашего мастерства. Не оставляли без внимания и нашу физическую подготовку. Также я работал над исправлением прежних ошибок. В результате вышел на соревнования хорошо подготовленным.

Рад, что у меня была возможность применять выученные приемы на должном уровне в каждом поединке. Мне удавалось находить слабые места у противников, набирать очки. Это было положительно оценено судьями. До финала я встретился со спортсменами из Индии, Турции. В полуфинале одержал победу на представителем Ирана Ашрафи Амирмохаммадом со счетом 2:1. Мой противник не был слабым. Тренеры давали мне советы, я постарался выполнить их в точности. Благодаря своей воле к победе я победил всех. Рад, что оправдал доверие болельщиков. Хочу и в дальнейшем поднимать флаг Казахстана.

– Кто из противников оказался самым трудным на чемпионате?

– Не могу разделить противников. Каждый старался не упускать имеющихся возможностей. Но, скрывать нечего, иранский спортсмен оказал в поединке значительное сопротивление.

– Какие чувства ты испытывал в ходе соревнований?

– Мой личный тренер Серик Садыков перед поединками давал мне советы. Говорил о слабых местах моих противников. Он говорил, чтобы я ни о чем не беспокоился, старался выполнять задуманное. Так он меня ободрял. Рад, что все прошло на достойном уровне. Каждый прием удавался. Я взошел на пъедестал. Это для меня особое событие. Рад, что смог прославить свою страну на мировом первенстве. Хочу в дальнейшем добиваться новых побед.

– Как прошла подготовка в короткий период после первенства мира среди взрослых?

– Хотя срок был короткий, я собрал все силы и не потерял спортивную форму, напротив – улучшил ее. Ежедневные тренировки, особое внимание уделялось физической и тактической подготовке. Сейчас, оглядываясь, вижу, что этот упорный труд и упорство не пропали даром.

– Как ты оцениваешь развитие таеквондо в мире в настоящее время?

– В мире этот вид спорта широко распространен и развивается. Это мы видим, когда бываем на международных соревнованиях. Из какой бы страны ни приехал спортсмен, в поединке он не хочет уступать победу. Старается двигаться активно, набирать очки. Это показывает, что таеквондо развивается особенно быстро. Данный вид спорта включен в программу Олимпийских игр. Поэтому я уверен, что и в дальнейшем таеквондо будет развиваться.

Верю, что высокий уровень конкуренции окажет свое влияние на спортсменов. Потому что каждый поединок накладывает ответственность. Нужна тщательная подготовка. В результате, если удастся успешно пройти испытание, становится возможным одержать победу.

– Какие приемы ты использовал в ходе соревнований?

– Тренеры перед каждым поединком тщательно изучали наших противников. Сообразно этому мы и применяли различные приемы.

– Чувствовал ли ты поддержку болельщиков?

– Действительно, меня поддерживали немало людей. Можно сказать, я полностью это прочувствовал.

– Какие соревнования ожидают тебя в будущем?

– Нам предстоит много состязаний. Поэтому на отдых времени нет. Буду продолжать тщательно готовиться.

– Мы знаем, что ты ранее выступил на чемпионате мира среди взрослых. Как после этого проводилась подготовка к новым соревнованиям?

– За этот короткий срок я постарался восстановиться. Собрал все силы. Старался сохранить спортивную форму. Придавалось значение ежедневным тренировкам, физической и тактической подготовке.

– Расскажи о своей семье.

– Когда я начал заниматься таеквондо, никто в семье не был против. И все же старшие предупредили, что на этом пути предстоит много трудиться. При возвращении с соревнований меня окрыляет радость близких людей. Перед выездом на соревнования стараюсь получить их благословение. Постоянно чувствую поддержку семьи. Это меня ведет к новым достижениям. Я самый младший в семье.

– Больших успехов в будущем!

Как сообщалось ранее, казахстанец Батырхан Толеугали стал чемпионом мира среди спортсменов в возрасте до 21 года на состязаниях U21 по таеквондо (WT) в Кении.



