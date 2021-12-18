Бетпакдала: дикая красота пустыни в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об удивительных по красоте и уникальности заповедных местах природы Жамбылской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Если задаться вопросом, что сейчас более всего привлекает европейских туристов в Казахстане, то, несомненно, это будет нетронутая девственность природы. В последние годы в мире становится популярным экотуризм, предполагающий пребывание в уединенных местах с максимальным отсутствием цивилизации и минимальным воздействием на окружающую среду. Именно такой вид туризма мог бы стать визитной карточкой Жамбылской области, на территории которой можно познакомиться сразу с несколькими природными зонами – от знойных песчаных пустынь до альпийских лугов и снежных горных вершин Тянь-Шаня.

В Жамбылской области, отличающейся богатством флоры и фауны природных ландшафтов, обитают 158 видов диких животных, 269 видов птиц. Из 58 редких и исчезающих птиц, внесенных в Красную книгу, в жамбылском регионе обитают более 30. В их числе розовый и кудрявый пеликаны, белый и черный аисты, журавль-красавка, дрофа, стрепет, расписная синичка, райская мухоловка, а также синяя птица, обладающая уникальным мелодичным пением.

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Заповедным уголком дикой, нетронутой цивилизацией природы остается пустыня Бетпакдала, или, как ее еще называют, «северная голодная степь», «бедственная равнина». Эта практически безлюдная пустыня, одна из самых больших глинистых пустынь в мире, расположилась между низовьями рек Сарысу, Шу и озером Балхаш, на территории трех областей Казахстана - Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской. Огромная пустыня в два с половиной раза больше, чем размеры современной Бельгии – 75 тысяч квадратных километров.

И неудивительно, что пугающе бескрайняя, суровая и малоизученная территория обросла многочисленными преданиями и легендами. По одной из таких легенд, вознамерившиеся напасть на казахские аулы джунгары двинулись через пустыню Бетпакдала, но заблудились. Тогда они поделились на две группы, одна из которых продолжила поход, а другая осталась ждать на месте. Из тех, что ушли, вернулись только двое, остальные погибли от голода и жажды в безжизненной пустыне.

Зимой здесь морозы достигают 40 - 50-ти градусов, а летняя жара – выше сорока градусов. В этой пустыне, как и во многих других, царит резко континентальный климат с присущими ему стабильно жарким летом, стабильно морозной зимой и малым количеством осадков, которых выпадает всего 100 - 150 миллиметров в год. Толщина снега зимой не превышает 10 - 15 сантиметров.

Южные окраины Бетпакдалы содержат в изобилии пресные грунтовые (артезианские) воды, залегающие на глубине от двух до 30 метров. А вот питьевыми наземными источниками природная зона небогата. На поверхности встречаются лишь неглубокие солёные озёра. Пастбища орошаются артезианскими колодцами, и Бетпакдала считается хорошим весенне-осенним пастбищем.

В недрах пустыни Бетпак-дала находится настоящий кладезь полезных ископаемых, среди которых золото, алмазы, уран.

Несмотря на первое впечатление пустынности и безжизненности, люди, побывавшие в Бетпакдале в геологических экспедициях или на каких-то строительных, изыскательских работах, говорят о том, что ощутили завораживающую красоту и очарование этих мест.

Что касается растительного покрова, то он довольно скуден. Возвышенные участки преимущественно заняты чёрной и серой полынью. В каменистых пустынях холмов растут эфедра, ревень, саксаул. В солончаковых понижениях прекрасно себя чувствует полукустарник биюргун, на песчаных дюнах виднеются кустики крашенинниковия и карагана. Восточную часть местности с каменистой поверхностью облюбовало растение солянка. Весной можно повстречать ферулу и тюльпан.

Довольно разнообразен животный мир Бетпакдалы. На северо-востоке нагорья обитают архары, олени, волки и лисы. На предгорных равнинах водятся куропатки, тетерева и дрофы, белки, ястребы, змеи, ящерицы, из парнокопытных — джейраны и сайгаки, популяция которых в последние годы сильно сократилась из-за браконьеров. На территории безжизненной, на первый взгляд, пустыни расположился уникальный природный Андасайский государственный заказник, созданный для сохранения фауны.

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В экспедицию по изучению фауны пустыни Бетпакдала отправился житель села Ертай Жуалынского района Жамбылской области Малик Нукусбеков.

По роду деятельности Малик Нукусбеков – фермер, в свободное время увлекается орнитологией, фотографированием растительного и животного мира дикой природы. По призванию он бёрдвотчер, то есть наблюдатель за птицами, это одна из форм изучения дикой фауны. Свои наблюдения и фотоснимки он публикует в социальных сетях. Читатели узнают много нового, интересного о родном крае, отмечая в комментариях, что никакая книга не сравнится с живым путешествием и изучением природы края своими глазами.

Отметим, что Жуалынский район, где проживает Малик Нукусбеков, известен богатством и разнообразием флоры и фауны. На его территории расположен знаменитый Аксу-Джабаглинский заповедник, основанный в 1926 году и ставший самым первым в Казахстане и, пожалуй, самым богатым фауной и флорой природным заповедником, где находится одно из лучших в мире мест для наблюдения за птицами. Именно в Жуалынском районе имеется единственная в Центральной Азии Шокпакская орнитологическая станция по учету перелетных птиц. В Аксу-Джабаглинском заповеднике особенно любят бывать орнитологи и бёрдвотчеры. На орнитологической станции можно принять участие в процессе отлова, изучения и кольцевания птиц.

В Жуалах находится и знаменитое ущелье Бериккара, уникальное тем, что официально признано мировой родиной тюльпанов. Здесь, помимо эндемиков, произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды тюльпанов Грейга и Кауфмана.

Птицы и тюльпаны – две страсти бёрдвотчера Малика Нукусбекова. Его родное село Ертай в горах Боралдайтау - такое же заповедное, поистине райское для птиц место. Только в окрестностях этого села обитают десятки видов птиц, за которыми можно вести ежедневное наблюдение и даже делать редкие и особо ценные снимки птиц на гнезде.

Следует сказать, что в западных странах наблюдение за птицами объединяет как учёных, фотографов, так и простых людей, стремящихся к единению с дикой природой и спортивному образу жизни. Бёрдвотчеры путешествуют, чтобы изучать поведение редких птиц в естественной среде. Для них работают сотни турфирм, организуют поездки. Увлечение это довольно дорогое - дорогие туры, недешевая экипировка. Однако люди не жалеют средств. Отчёты о своих наблюдениях они направляют в национальные координационные центры, затем вся информация поступает во Всемирный банк данных, и в результате удаётся получать обширные данные по численности различных видов птиц, по путям их перелёта и многое другое.

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«Бетпақдала с казахского языка можно перевести, как «свирепая степь», которая летом сухая и жаркая - без воды, без единого родника, - говорит Малик Нукусбеков. - А зимой малоснежная, с очень холодными и сильными ветрами. Такой трудный природный характер у этой степи в центральном Казахстане. Известно, что Бетпакдала поделена между четырьмя областями. В своей экспедиции я побывал в тех местах, которые расположены на территории Жамбылской области. Приграничная территория Бетпакдалы по Жамбылской области начинается с правого берега реки Чу и тянется дальше на северо-запад».

Собеседник отметил, что раньше много читал про Бетпакдалу, особенно работы советского зоолога Виктора Селевина, который стал первооткрывателем этой пустыни в двадцатых годах прошлого столетия. Мечтал он пройти по тем местам, который описывал знаменитый зоолог, понаблюдать и изучить флору и фауну тех мест, увидеть всё своими глазами.

«По некоторым обстоятельствам, к сожалению, в этой экспедиции пришлось пропустить цветение тюльпанов в этих местах, - продолжает Малик Нукусбеков, - так как они цветут в Бетпакдале во второй половине апреля, а я туда попал только в 20-х числах мая. Ранним утром мы стартовали из села Уланбель, которое расположено на берегу реки Чу. Со мной были местные мужики, которые знают эту огромную и безлюдную местность без всяких GPS-навигаторов и без карт. Сказал им, что я здесь в первый раз, поэтому ведите меня в те места, которые мне будут интересны. По пути рассказывал им о своём увлечении природой, птицами, животными. Они меня поняли, почувствовали именно, что я хочу увидеть. Бетпакдалу называет пустыней, но здесь я не соглашусь. За два дня поездки встречались разные ландшафты - барханная пустыня, местами невысокие каменистые образования, густые саксаульные заросли. Но самое главное – здесь ровная степь, которой не видно ни конца, ни края, много такыра – глинистой потрескавшейся земли, на которой весной лежали талые воды от снега, а теперь это по форме напоминает мелкие многоугольники. Вода и камыши встречаются только на берегу реки Чу, и некоторые разливы рек чуть-чуть доходят в степь».

Проводники, по словам собеседника, удивили сразу, как проехали буквально километров двадцать.

«Местность называется Котыртас, и она действительно удивительная по красоте ландшафта. Небольшие по высоте камни похожи на закаменевшую лаву вулкана. Но самое главное то, что в этих камнях очень богатая и интересная орнитофауна. Гнездятся филин, разные каменки, жаворонки и прочее. Далее меня очень заинтересовала местность, на которой растёт густой островок саксаульника. Заросли так густы, что внутрь пройти невозможно. Хотя уже был конец мая, когда у многих птиц выводятся птенцы, но в этом саксаульнике удалось найти свежее гнездо, которое ещё строится. Построение гнезда очень было интересно - внутри него были постелены мягкие пёрышки серой куропатки. В этом округе мы встретили не только саксаульный лес, но и невысокие горные образования, в которых имелись глубокие пещерки, и некоторые из них были жилые. Перед входом у одной пещеры были кошачьи следы», - рассказал он.

По его словам, в Бетпакдале очень много гнездятся птицы канюки-курганники. Только за один день он насчитал 19 жилых гнезд этих птиц, и у всех были уже по три – пять птенцов разного возраста, от пуховичков до уже хорошо оперившихся.

«По пути встречались степные орлы, могильники, но гнезд этих птиц не встречал. Песчаный заяц толай, лисицы, корсаки попадались частенько. Так как в это время у самцов дрофы Джека уже закончилось токование, а у самок появились птенцы, осторожные самки с птенцами становится ещё более осторожными, и поэтому самок не видел. А после долгого токования самцы дрофы Джека неохотно улетали, когда замечали нас», - рассказал собеседник.

Интересная встреча произошла в ходе экспедиции, когда проезжали мимо реки Чу.

«Там в камышах я увидел пару серых журавлей. У меня особая симпатия к серым журавлям, а время было гнездование, и мне захотелось понаблюдать за этими птицами, собрать больше информации. Журавли своим поведением указывали на то, что у них где-то в камышах спрятаны птенцы. По времени эти птенцы уже должны были быть подросшими. Чтобы сделать пару кадров и понаблюдать спокойно, пришлось спрятаться в камышах, чтобы родители меня не заметили, и их тоже особо не стоило беспокоить. Спрятался, сижу наблюдаю птиц, никого не трогаю)… И вдруг, откуда взялся не знаю - прямо на меня бежит барсук. Это же ночные звери и днём плохо видят, поэтому, думаю, если не встану с места, он пробежит прямо через меня, даже может задеть. Пришлось встать с места и показаться ему, он заметил меня только, когда я встал во весь рост. Но, тем не менее, не сбавляя скорость, пробежал мимо меня метрах в двух. От неожиданности я не смог сделать хорошие кадры с журавлями. Когда остаёшься с природой наедине, бывают разные истории. И это не первая моя встреча с барсуком днем во время наблюдения птиц».

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Когда Малик Нукусбеков собрался в поездку по Бетпакдале, в глубине души у него, как он признался, была мечта на уровне сверхневозможного.

«Хотелось в природе увидеть зверька, который живёт в этих местах в густом боялычнике, - говорит он. - Это такие заросли кустарника, без которого сложно представить себе Бетпакдалу. А заросли боялычника, в которых они снуют ранним утром и поздним вечером, сложно представить без этого зверька, которого прозвали «боялычная соня», или «селевиния» по имени открывшего его зоолога Виктора Селевина. В 1938 году во время экспедиции в пустыню Бетпак-Дала зоолог Селевин случайно обнаружил не известного науке небольшого грызуна с огромными ушами, длинной густой серой шерсткой и длинным мохнатым хвостом».

Отметим, что селевиния – редкий и особенный грызун семейства «соневых», которые отличаются от «типичных» грызунов не только миловидной внешностью и покладистым характером, но и немного несвойственным для грызунов рационом питания. Предпочитает селевиния питаться насекомыми, а особенно саранчой. Причем, чтобы поймать саранчу, зверек использует различные уловки. Заслышав в густой траве стрекотание саранчи, он подбегает поближе и начинает издавать похожие звуки, которые это насекомое воспринимает как сигнал тревоги. После чего саранча спрыгивает на землю - и попадает в цепкие лапки «сони». Зверек моментально хватает добычу в передние лапки и начинает отгрызать саранче голову и все не защищенные хитиновым покровом места. Селевиния, хотя и мала, но является большой обжорой. За сутки зверек может съесть столько же еды, сколько весит сам.

Единственным «домом» селевинии являются пустыни Центрального и Восточного Казахстана, в частности пустыня Бетпак-Дала. Густые и колючие заросли кустарников для этих небольших и юрких зверьков являются идеальным убежищем. Ни один хищник, будь то зверь или птица, не сможет пробраться сквозь эти заросли и достать грызуна. В теплое время года они спят прямо на опавших листьях, а зимой, с наступлением холодов, выкапывают себе норки и уходят в спячку. Поспать они любят в любое свободное от добывания пропитания время.

Прежде чем выйти на «охоту», зверек готовится, приводит себя в порядок - усиленно начищает лапками мордочку и расчесывает шерстку. И только после этой процедуры, чистый и довольный, отправляется «на дело». Засуха этим зверькам не страшна, так как они долгое время могут обходиться без воды, довольствуясь влагой, получаемой из пищи.

Обнаружили этот вид грызунов не так давно, но численность его крайне малочисленна, поэтому селевиния занесена в Красную книгу России и взята под строгую охрану. Ее отлов, без специального разрешения строго запрещен.

«Интересно, как произошла наша встреча с селевинией, - продолжает собеседник. - В первый день мы так увлеклись поездкой, что забыли пообедать, и только поздно вечером, уже в темноте, разбили в степи лагерь на ночевку. И, когда готовили ужин, в траве слышали стрекотание вроде бы какого-то кузнечика, но не обращали внимания на эти звуки. Вокруг нас в кустах бегал мышонок, мелькал в свете костра. Я подумал, что это может быть мышка-полевка, и особо не обращал внимания. Но ведь, подумал я, полевка обычно избегает контакта с человеком, а этот «мышонок» с любопытством смотрел на нас из кустов. И тогда осенило – это же селевиния! Быстро взял из рюкзака фонарик, который можно надевать на голову, и, освещая кустарник густого боялыча, нашел зверька. Что интересно, он не боялся ни света фонарика, ни меня, и не убегал. Поведение его было спокойное, я бы сказал, дружелюбное. Он не приближался, но и не убегал от моего фотоаппарата. При желании его можно было даже поймать. Но что-то меня удержало. В общем, я был в эйфории от того, что я увидел в этих местах очень богатую флору и фауну северо-западной Бетпакдалы. И хочу сказать, что Бетпакдала - это места, в которых можно еще много важного и интересного открыть для науки. Для меня Бетпакдала - одно из моих любимых мест в нашей уникальной стране».