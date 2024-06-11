Бестраншейным способом реконструируют старый канализационный коллектор в Павлодаре

В Павлодаре отремонтировать 4 километра канализационных сетей решили по немецкой технологии - бестраншейным способом. Стоимость проекта составляет 6,3 миллиарда тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ремонт ведется на самотечном коллекторе, который проходит по лицам Минина, Малайсары батыра и Бекмаханова. Трубам больше 40 лет. Чтобы не вскрывать асфальт и не ограничивать движение на дорогах, используют метод санации: металлическую трубу промывают, внутри протягивают полимерный материал, который под воздействием ультрафиолета затвердевает. Получается труба в трубе. Новая труба из прочного полимера чуть меньше диаметром, чем старая, но может прослужить еще десятки лет.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Из-за высоких температур теплосети так отремонтировать нельзя, а вот канализацию – вполне. В Павлодаре подобный метод уже ранее применяли.

- Бестраншейным способом реконструируют 4 километра самотечного коллектора диаметром 500-1000 мм. Это самый экономичный и эффективный метод обновления канализационной сети. Завершить работы планируется до конца октября. Плюсов у этой технологии несколько: не нужно разрушать дороги, это в 3-4 раза дешевле, чем класть новую трубу, работы можно вести от ранней весны до поздней осени. В Экибастузе мы вообще санируем бетонные трубы, даже не металлические, - рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Также в Павлодаре ведется строительство тепломагистрали, протяженность 2,5 километра, от которой зависит теплоснабжение 230 многоэтажек, школ и медучреждений. Это около 50 тысяч человек. На данный момент уложено 250 метров новых труб в ППУ-изоляции. Пока ведутся работы, людей без горячей воды не оставили.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Стоимость проекта – почти 7 миллиардов тенге. Работы завершат до начала отопительного сезона.

Помимо этого, прямо перед областным акиматом идет реконструкция водопровода. За 4 месяца отремонтируют 939 метров трубопровода по улице Сатпаева. От этой сети запитаны 53 многоквартирных и 102 частных дома. Работы завершат до конца сентября.

Ранее в управлении энергетики и ЖКХ сообщали, что на сегодняшний день теплосети Павлодара изношены на 92%. А на ремонт всей системы теплоснабжения Павлодарской области, по оценке специалистов, требуется более 50 миллиардов тенге.