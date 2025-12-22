Беспошлинный режим и рост экспорта: что даст Казахстану соглашение ЕАЭС с Индонезией

Соглашение обеспечивает беспошлинный режим торговли в отношении более 90 процентов товарной номенклатуры. При этом в отношении отдельных чувствительных товарных позиций предусмотрены переходные периоды, в течение которых снижение импортных таможенных пошлин будет осуществляться поэтапно в течение от трех до 15 лет.

Средняя ставка ввозной таможенной пошлины для экспортеров ЕАЭС на рынке Индонезии снизится с 10,2 до 2%.

Обеспечение беспошлинного режима торговли создаст благоприятные условия для выхода как сельскохозяйственных, так и промышленных казахстанских товаров на индонезийский рынок. Помимо установления преференциального режима торговли соглашением регулируются такие торговые аспекты, как меры торговой защиты, определение происхождения товаров, таможенное сотрудничества, ТБТ, СФС, интеллектуальная собственность и соответствующие главы по правовым-институциональным вопросам (общие положения, разрешение споров, транспарентность, заключительные положения), так и отдельные главы посвященные электронной торговле и экономическому сотрудничеству сторон.

В ведомстве отметили, что заключение Соглашения будет способствовать развитию и укреплению торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Республикой Индонезия, создаст условия для увеличения товарооборота.

Товарооборот между Казахстаном и Индонезией за 2024 год составил 300,5 миллиона долларов США, что на 4,9 процента выше, по сравнению с предыдущим годом (286,4 миллиона долларов США). Экспорт из Казахстана в Индонезию за 2024 год вырос на 26,8 процента и составил 120,8 миллиона долларов США. Импорт в Казахстан из Индонезии за 2024 год снизился на шесть процентов и составил 179,8 миллиона долларов США.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что пришло время полностью искоренить практику создания административных барьеров во взаимной торговле.