    15:36, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Бесплатно только с картой: как дети в Усть-Каменогорске будут ездить на автобусе

    Бесплатная поездка в автобусе для школьников Усть-Каменогорска теперь не просто льгота, а обязанность иметь при себе транспортную карту ONAY, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Бесплатный проезд для детей утвердили в Усть-Каменогорске
    Фото: акимат ВКО

    Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно приложить к валидатору пластиковую карту. Но оформить её быстро удаётся не всем. В пунктах обслуживания наблюдается очередь. Для получения карты родители должны принести пакет документов: справку об обучении, фото 3×4, свидетельство о рождении или удостоверение ребёнка, а также удостоверение одного из родителей. Стоимость самой карты составляет 800 тенге.

    При этом сами горожане жалуются не только на бюрократию, но и на технические сбои. Несколько дней подряд мобильное приложение ONAY в Усть-Каменогорске работало с перебоями. Пассажиры не могли оплатить проезд виртуальной картой и были вынуждены пользоваться наличными или SMS-оплатой.

    В компании объяснили ситуацию обновлением системы.

    — Мы внедряем сервисы льготных виртуальных карт. Все остальные способы оплаты функционировали в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе.

    По мнению специалистов, внедрение обязательной карты даже для бесплатных поездок позволит точнее фиксировать пассажиропоток и выстроить систему льгот прозрачнее.

    Однако родители подчёркивают: главное для них — стабильная работа сервиса, ведь именно карта теперь определяет, сможет ли их ребёнок бесплатно доехать до школы.

    Напомним, с 1 сентября в Усть-Каменогорске утвердили бесплатный проезд для детей.

    Нелли Нигматуллина
    Автор
