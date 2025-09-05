Бесплатно только с картой: как дети в Усть-Каменогорске будут ездить на автобусе

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно приложить к валидатору пластиковую карту. Но оформить её быстро удаётся не всем. В пунктах обслуживания наблюдается очередь. Для получения карты родители должны принести пакет документов: справку об обучении, фото 3×4, свидетельство о рождении или удостоверение ребёнка, а также удостоверение одного из родителей. Стоимость самой карты составляет 800 тенге.

При этом сами горожане жалуются не только на бюрократию, но и на технические сбои. Несколько дней подряд мобильное приложение ONAY в Усть-Каменогорске работало с перебоями. Пассажиры не могли оплатить проезд виртуальной картой и были вынуждены пользоваться наличными или SMS-оплатой.

В компании объяснили ситуацию обновлением системы.

— Мы внедряем сервисы льготных виртуальных карт. Все остальные способы оплаты функционировали в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе.

По мнению специалистов, внедрение обязательной карты даже для бесплатных поездок позволит точнее фиксировать пассажиропоток и выстроить систему льгот прозрачнее.

Однако родители подчёркивают: главное для них — стабильная работа сервиса, ведь именно карта теперь определяет, сможет ли их ребёнок бесплатно доехать до школы.

Напомним, с 1 сентября в Усть-Каменогорске утвердили бесплатный проезд для детей.