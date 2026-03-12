Бесплатный проезд для жителей введут в Усть-Каменогорске в день референдума
15 марта — в день проведения республиканского референдума — для всех жителей Усть-Каменогорска будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.
Данная инициатива исходит от самих перевозчиков и продиктована значимостью предстоящего политического события, а также стремлением поддержать проводимые реформы Президентом страны.
Перевозчики уверены, что эта акция станет символом гражданской ответственности и послужит положительным примером для жителей Восточного Казахстана, которые в этот день придут на участки и выразят свою гражданскую позицию.