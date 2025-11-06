Бесплатные детсады и доступное жилье: что предлагает новый мэр Нью-Йорка

Как пишет издание, его план предполагает масштабные социальные реформы, которые критики называют утопическими, а сторонники — шансом на новую эпоху для Нью-Йорка.

Одна из главных инициатив Мамдани — бесплатный общественный транспорт. Он хочет сделать все автобусные маршруты внутри города бесплатными и расширить сеть выделенных полос.

Кроме того, новый мэр намерен ввести бесплатные детские сады для семей с детьми до пяти лет и открыть городские продовольственные магазины с минимальной наценкой.

— Экономисты предупреждают, что подобные эксперименты в США уже проваливались: например, в Канзас-Сити такие магазины закрылись из-за убытков и краж, — отмечает издание.

Отдельное внимание Мамдани уделяет жилью: он пообещал заморозить рост арендных ставок и строить новый «доступный» жилой фонд. Оплатить все это мэр планирует за счет повышения налогов для богатых и крупных компаний — на 2 процентных пункта для миллионеров и до 11,5% для бизнеса. Эксперты предупреждают, что такие меры могут отпугнуть инвесторов и привести к бегству компаний из города.



В сфере безопасности Мамдани хочет сократить роль полиции и передать часть ее функций социальным службам. Реализовать амбициозную программу новому мэру будет непросто, поскольку для налоговых изменений ему нужно согласие губернатора штата Кэти Хокул, которая уже заявила, что повышать налоги не намерена.

Самый молодой мэр города, позиционирующий себя социалистом, одержал верх над бывшим губернатором Эндрю Куомо и республиканцем Кертисом Сливой. Мамдани предстоит решать множество проблем крупнейшего города Америки и выполнять амбициозные, а скептики говорят нереалистичные, предвыборные обещания.