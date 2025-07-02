Бесплатные бьюти-наборы от известного магазина — новая схема мошенников в Казахстане

Неизвестная заявляет, что раскрыла «секрет» получения бесплатной продукции из-за якобы несправедливого отношения компании к ее матери. На деле это типичная мошенническая схема.

Фото: Stopfake.kz

С предупреждением на официальном сайте выступила компания «Золотое яблоко».

— В январе 2025 года клиенты рассказали о нескольких новых схемах обмана, направленных на покупателей «Золотого яблока» в Казахстане: поддельные сайты с нашим лого для заказа GoldAppleBOX Advent Calendar. Наши бьюти-боксы пока не продаются в Казахстане (мы готовим запуск этой возможности чуть позже). Такие сайты не отправляют бьюти-боксы, только просят данные и крадут деньги с карты;

опросы от нашего имени, после которых вас просят ввести номер карты для «получения приза». Не стоит этого делать, чтобы не потерять деньги! — говорится в сообщении.

Компания «Золотое яблоко» напоминает: все официальные онлайн-продажи доступны только на сайте goldapple.kz и в мобильном приложении. Информация об акциях публикуется исключительно в официальных источниках: на сайте, в push-уведомлениях, email-рассылках и социальных сетях. Проверить достоверность можно через службу поддержки или в личных сообщениях в официальных аккаунтах.

Мошеннические схемы с «опросами» — один из популярных инструментов обмана. Аферисты используют его каждый год. В 2022-м обещали выплаты от имени Halyk Bank, в 2023-м — подарки от Wildberries, а в 2024-м — iPad от Amazon.

Ранее сообщалось, что в период с 2024 по 2025 годы к уголовной ответственности привлечено и осуждено более пяти тысяч человек. Среди них — 453 интернет-мошенника, выявлено 85 киберпреступных групп, а также осуждены более 200 так называемых дропперов.