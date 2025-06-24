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    18:42, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Мошенничество в Казахстане: за год осуждено более пяти тысяч человек

    Более 200 человек, предоставлявших свои банковские счета и карты для противоправных операций, привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев в подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA.

    В Казахстане усилили борьбу с интернет-мошенниками - Генпрокуратура
    Фото: скрин подкаста BIZDIÑ ORTA

    — Если раньше преступники отбирали чужое имущество с применением физической силы, то сегодня они используют современные технологии — смартфоны и компьютеры. Методы интернет-мошенничества становятся всё более разнообразными, и случаи хищения денежных средств у граждан приобретают массовый характер. В период с 2024 по 2025 годы к уголовной ответственности привлечено и осуждено более пяти тысяч человек. Среди них — 453 интернет-мошенника, выявлено 85 киберпреступных групп, а также осуждены более 200 так называемых дропперов. Под дропперами мы понимаем лиц, которые, помогая мошенникам, предоставляют им доступ к своим банковским картам и счетам, — пояснил Жандос Умиралиев.

    По его словам, органы внутренних дел усилили работу в этом направлении и создали для этого специальные подразделения. Генеральная прокуратура и полиция ведут эту деятельность совместно. В Парламенте рассматриваются соответствующие законодательные изменения. Особое внимание при этом уделяется усилению ответственности операторов сотовой связи и банков.

    Напомним, что недавно в Алматинской области была задержана группа дропперов, которую возглавлял 19-летний молодой человек.

    В Казахстане ужесточается уголовное наказание для так называемых дропперов — лиц, способствующих интернет-мошенникам, предоставляя им доступ к своим финансовым инструментам.

     

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Закон и право Интернет-мошенничество
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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