Бешеную рысь заметили люди в поселке в Костанайской области

Специалисты лесного хозяйства совместно с представителями охотничьего сообщества и районной ветеринарной службы неоднократно предпринимали меры по вытеснению животного за пределы села. Однако попытки не дали результата. В ходе инцидента рысь напала на двух собак и причинила травму одной корове, повредив ей ухо.

Во время осмотра у животного были выявлены клинические признаки, указывающие на возможное заболевание бешенством: пена изо рта, отсутствие страха перед людьми и иные характерные проявления. С учетом потенциальной угрозы для жизни и здоровья населения, а также домашних животных, было принято решение об усыплении рыси. Однако животное пало до проведения процедуры.

Труп рыси и биологические материалы направлены в областную ветеринарную лабораторию для проведения исследований и исключения заболевания бешенством. Пострадавшие животные изолированы и находятся под ветеринарным наблюдением.

По информации специалистов, угрозы жизни и здоровью населения допущено не было. Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарной службы области, мониторинг продолжается.

