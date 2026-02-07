РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:14, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Бешеную рысь заметили люди в поселке в Костанайской области

    5 февраля 2026 года в селе Сосновка Аулиекольского района был зафиксирован выход дикого хищного животного — рыси — на территорию населенного пункта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Туркестанская рысь
    Фото: gov.kz

    Специалисты лесного хозяйства совместно с представителями охотничьего сообщества и районной ветеринарной службы неоднократно предпринимали меры по вытеснению животного за пределы села. Однако попытки не дали результата. В ходе инцидента рысь напала на двух собак и причинила травму одной корове, повредив ей ухо.

    Во время осмотра у животного были выявлены клинические признаки, указывающие на возможное заболевание бешенством: пена изо рта, отсутствие страха перед людьми и иные характерные проявления. С учетом потенциальной угрозы для жизни и здоровья населения, а также домашних животных, было принято решение об усыплении рыси. Однако животное пало до проведения процедуры.

    Труп рыси и биологические материалы направлены в областную ветеринарную лабораторию для проведения исследований и исключения заболевания бешенством. Пострадавшие животные изолированы и находятся под ветеринарным наблюдением.

    По информации специалистов, угрозы жизни и здоровью населения допущено не было. Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарной службы области, мониторинг продолжается.

    Ранее Kazinform писал, что сайгаки свободно пасутся в населенных пунктах Атырауской области.

