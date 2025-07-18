Берлин и Лондон заключили соглашение по обороне и миграции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Фридрих Мерц заключили 27-страничное соглашение, направленное на сближение двух стран после выхода Великобритании из ЕС.

В некоторых разделах договора подчеркивается необходимость более тесного сотрудничества между двумя странами на фоне меняющегося отношения США к НАТО.

К.Стармер заявил, что Великобритания и Германия настроены серьезно бороться с нелегальной миграцией, и приветствовал обязательства Мерца по борьбе с бандами, занимающимися контрабандой людей и задержанию маломерных судов.

В договоре также содержался ряд других обещаний, включая сотрудничество в области безопасности и обороны, двусторонней торговли и научных исследований.

К следующему месяцу некоторые владельцы паспортов Великобритании также смогут пользоваться немецкими электронными воротами, а в следующем десятилетии вступят в силу определенные обязательства по школьным поездкам и железнодорожному сообщению.

Соглашение было подписано в лондонском Музее Виктории и Альберта, который выбран для того, чтобы подчеркнуть исторические отношения между Великобританией и Германией.

В мае т.г. канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе.