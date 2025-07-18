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    01:35, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Берлин и Лондон заключили соглашение по обороне и миграции

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Лондон с первым официальным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Великобритания и Германия
    Фото: oxu.az

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Фридрих Мерц заключили 27-страничное соглашение, направленное на сближение двух стран после выхода Великобритании из ЕС.

    В некоторых разделах договора подчеркивается необходимость более тесного сотрудничества между двумя странами на фоне меняющегося отношения США к НАТО.

    К.Стармер заявил, что Великобритания и Германия настроены серьезно бороться с нелегальной миграцией, и приветствовал обязательства Мерца по борьбе с бандами, занимающимися контрабандой людей и задержанию маломерных судов.

    В договоре также содержался ряд других обещаний, включая сотрудничество в области безопасности и обороны, двусторонней торговли и научных исследований.

    К следующему месяцу некоторые владельцы паспортов Великобритании также смогут пользоваться немецкими электронными воротами, а в следующем десятилетии вступят в силу определенные обязательства по школьным поездкам и железнодорожному сообщению.

    Соглашение было подписано в лондонском Музее Виктории и Альберта, который выбран для того, чтобы подчеркнуть исторические отношения между Великобританией и Германией.

    В мае т.г. канцлер Германии пообещал создать самую сильную армию в Европе.

    Теги:
    Великобритания Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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