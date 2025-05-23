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    10:49, 23 Май 2025 | GMT +5

    Известная девушка-беркутчи займется популяризацией национального искусства в Туркестане

    Всемирно известная «девушка-беркутчи» поможет развитию туризма в Туркестане. Айшолпан Нургаип откроет в регионе музей, посвященный работе беркутчи и будет обучать молодежь искусству, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр с видео

    Известность Айшолпан принес документальный фильм американского режиссера Отто Белла, показанный в 30 странах мира. После выхода картины жизнь девушки-беркутчи, родившейся в Монголии, кардинально изменилась. В Нью-Йорке ей вручили награду «Храбрая девушка Азии». По словам Айшолпан, быть беркутчи – это искусство, передающееся с кровью.

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    Фото: кадр с видео

    – С самого детства, с рождения, я видела беркута, он меня восхищал. Мой брат был беркутчи. Когда он ушел в армию, оставил беркута мне. С восьми лет я занимаюсь этим искусством. Благодаря фильму я побывала в 32 странах, где показывали эту картину. А когда приехала в Казахстан, чувства были особенными. Я очень радовалась и в то же время волновалась, плакала. Потому что, увидела Родину и хоть немного утолила тоску по ней, – говорит Айшолпан Нургаип в эфире телеканала Jibek Joly.

    Прославленная беркутчи вместе с семьей переехала на историческую родину – в Казахстан – в прошлом году. Хотя ей предлагали гранты от ведущих зарубежных университетов, она выбрала казахстанский вуз и получила образование по специальности «Казахский язык и литература». Сейчас она совмещает искусство с преподавательской деятельностью.

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    Фото: кадр с видео

    – Уникальность Айшолпан в ее чистой душе. Думаю, она живет в гармонии с природой. Природа никогда не лжет, она – сама чистота. Люди, бывающие в горах, становятся возвышенными. Айшолпан отличается от других девушек тем, что она сама как природа – чистая, прозрачная, – говорит ее наставница Баян Керимбекова.

    Айшолпан признается, что давно мечтала развивать ценности, тесно связанные с национальной самобытностью. Именно поэтому она выбрала Туркестан. Сейчас она открывает музей беркутчи в этноаульном комплексе, где будет популяризировать это искусство. Кроме музея, здесь можно будет примерить национальную одежду, покататься на лошади или верблюде, взять беркута на руку, сделать фото с тазы.

    Ранее уникальные кадры с казахскими беркутчи получили международное признание.

    Теги:
    Туркестанская область Девушка-беркутчи Айшолпан Музеи Туркестан
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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