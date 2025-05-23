Известная девушка-беркутчи займется популяризацией национального искусства в Туркестане

Известность Айшолпан принес документальный фильм американского режиссера Отто Белла, показанный в 30 странах мира. После выхода картины жизнь девушки-беркутчи, родившейся в Монголии, кардинально изменилась. В Нью-Йорке ей вручили награду «Храбрая девушка Азии». По словам Айшолпан, быть беркутчи – это искусство, передающееся с кровью.

Фото: кадр с видео

– С самого детства, с рождения, я видела беркута, он меня восхищал. Мой брат был беркутчи. Когда он ушел в армию, оставил беркута мне. С восьми лет я занимаюсь этим искусством. Благодаря фильму я побывала в 32 странах, где показывали эту картину. А когда приехала в Казахстан, чувства были особенными. Я очень радовалась и в то же время волновалась, плакала. Потому что, увидела Родину и хоть немного утолила тоску по ней, – говорит Айшолпан Нургаип в эфире телеканала Jibek Joly.

Прославленная беркутчи вместе с семьей переехала на историческую родину – в Казахстан – в прошлом году. Хотя ей предлагали гранты от ведущих зарубежных университетов, она выбрала казахстанский вуз и получила образование по специальности «Казахский язык и литература». Сейчас она совмещает искусство с преподавательской деятельностью.

Фото: кадр с видео

– Уникальность Айшолпан в ее чистой душе. Думаю, она живет в гармонии с природой. Природа никогда не лжет, она – сама чистота. Люди, бывающие в горах, становятся возвышенными. Айшолпан отличается от других девушек тем, что она сама как природа – чистая, прозрачная, – говорит ее наставница Баян Керимбекова.

Айшолпан признается, что давно мечтала развивать ценности, тесно связанные с национальной самобытностью. Именно поэтому она выбрала Туркестан. Сейчас она открывает музей беркутчи в этноаульном комплексе, где будет популяризировать это искусство. Кроме музея, здесь можно будет примерить национальную одежду, покататься на лошади или верблюде, взять беркута на руку, сделать фото с тазы.

Ранее уникальные кадры с казахскими беркутчи получили международное признание.