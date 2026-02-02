РУ
    02:21, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Беременная акмолинка и ее супруг погибли в ДТП

    В ДТП, произошедшем на трассе в Акмолинской области, погибли двое — многодетная беременная женщина и ее супруг, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Коллаж: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, на автодороге «Аксу-Бестобе- Изобильное» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «LADA Largus» и «Toyota Land Cruiser Prado». 

    — В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «LADA Largus» скончались на месте происшествия. Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве. 

    Полицейские напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

    Как стало известно, в ДПТ погибла мать четверых детей, ожидающая пятого малыша, и ее супруг. В тот день мужчина повез жену сделать УЗИ.

    Напомним, ранее сообщалось, что автобус попал в ДТП под Алматы: один человек погиб. 

