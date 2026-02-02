Беременная акмолинка и ее супруг погибли в ДТП

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, на автодороге «Аксу-Бестобе- Изобильное» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «LADA Largus» и «Toyota Land Cruiser Prado».

— В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «LADA Largus» скончались на месте происшествия. Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, — пояснили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Как стало известно, в ДПТ погибла мать четверых детей, ожидающая пятого малыша, и ее супруг. В тот день мужчина повез жену сделать УЗИ.

