«Берегите детей на воде» — МЧС Казахстана усиливает безопасность на водоемах страны

В рамках республиканской профилактической акции «Берегите детей на воде» подразделения МЧС Казахстана совместно с сотрудниками полиции, местными исполнительными органами, военнослужащими и волонтерами проводят масштабную профилактическую работу на водоемах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Значительный вклад в обеспечение безопасности на водоемах вносят военнослужащие воинских частей гражданской обороны МЧС. На участках повышенного риска по всей стране несут службу 43 военнослужащих, объединенные в девять группировок. Они ежедневно патрулируют более 130 км береговые линии, контролируют движение маломерных судов, проводят профилактические беседы с отдыхающими и судовладельцами, а также принимают меры по недопущению захода плавательных средств в зоны купания.

— В Астане сотрудники ДЧС совместно с полицией и волонтерами патрулируют столичные водоемы, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, — рассказали в МЧС РК.

Аналогичная работа организована в областях Абай, Жетысу, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и других регионах. Кроме того профилактические рейды организованы на побережье Каспийского моря, озерах Балхаш и Алаколь, Капшагайском и Бухтарминском водохранилищах, в национальных парках Бурабай и Баянаул, а также на других популярных местах отдыха граждан.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

— Сотрудники ДЧС Актюбинской области совместно с представителями местных исполнительных органов организовали рейдовые мероприятия на реках и озерах, в ходе проверок за купание в несанкционированных местах к административной ответственности привлечены 11 граждан, а в Западно-Казахстанской области составлено 21 административных протоколов, в Жамбылской области пяти родителям, оставившим несовершеннолетних детей без присмотра, были вынесены предупреждения и приняты соответствующие меры, — рассказали в МЧС РК.

Особое внимание уделяется профилактике происшествий среди детей и подростков. Спасатели проводят разъяснительную работу с выпускниками, родителями и отдыхающими семьями, напоминая о недопустимости оставления несовершеннолетних без присмотра у воды и купания в необорудованных местах. В ходе рейдовых мероприятий выявляются и пресекаются нарушения правил безопасности на водоемах.

— За купание в запрещенных местах и другие нарушения требований безопасности граждане привлекаются к административной ответственности. Только в отдельных регионах по итогам проведенных рейдов составлены десятки административных протоколов, — сказали в МЧС РК.

МЧС Казахстана напоминает: большинство трагедий на воде происходит из-за купания в необорудованных местах, пренебрежения элементарными правилами безопасности, нахождения на водоемах в состоянии алкогольного опьянения и отсутствия контроля за детьми. Можно купаться только на официально разрешенных пляжах, не оставлять детей без присмотра, использовать спасательные жилеты при эксплуатации плавательных средств и строго соблюдать требования безопасности на водоемах.

Ранее сообщалось, что три человека утонули за один день в Актюбинской области. Ранее несчастный случай произошел во время купального сезона в Караганде. На искусственном водоеме «Голубые пруды № 2» во время купания в необорудованном и запрещенном для отдыха месте утонул подросток 2010 года рождения.