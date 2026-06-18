Третий случай гибели во время купания: в Караганде утонул 16-летний подросток

Очередной несчастный случай произошел во время купального сезона в Караганде. Спасатели обратились к жителям региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Караганде на искусственном водоеме «Голубые пруды № 2» произошла трагедия. 17 июня во время купания в необорудованном и запрещенном для отдыха месте утонул подросток 2010 года рождения.

По информации спасательных служб, тело несовершеннолетнего было обнаружено на расстоянии восьми метров от берега на глубине четырех метров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области напомнили, что большинство трагедий на воде происходит именно в местах, не предназначенных для купания.

— К сожалению, несмотря на регулярные предупреждения, жители продолжают отдыхать в необорудованных и запрещенных для купания местах. Призываем граждан соблюдать меры безопасности, не заходить в воду в незнакомых водоемах, не переоценивать свои силы и не оставлять детей без присмотра. Соблюдение элементарных правил безопасности может сохранить жизнь и предотвратить трагедию, — отметили в ДЧС Карагандинской области.

Спасатели подчеркивают, что купание разрешено только на специально оборудованных пляжах и местах отдыха, где обеспечены необходимые условия для безопасного пребывания людей у воды.

Надо отметить, что это уже третий случай с летальным исходом на водоемах региона с начала купального сезона. Ранее сообщалось, что в одной из рек Карагандинской области утонула 15-летняя девушка.