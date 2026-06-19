Три человека утонули за один день в Актюбинской области

Трагические случаи зарегистрированы в Кобдинском, Темирском и Мугалжарском районах. В настоящее время проводится расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, на затопленной территории в 4 километрах от села Кобда было обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. В поселке Кенкияк Темирского района из реки Темир извлекли тело мужчины 1995 года рождения. Также в городе Эмба Мугалжарского района в реке Жем найдено тело мужчины 1984 года рождения. Во всех трех случаях погибших из воды извлекли очевидцы.

— По предварительным данным, мужчины утонули при невыясненных обстоятельствах. Установлено, что один из них употреблял алкоголь. На местах происшествий работали оперативно-следственные группы. Для установления обстоятельств каждого случая назначены судебно-медицинские экспертизы, — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

Ранее несчастный случай произошел во время купального сезона в Караганде. На искусственном водоеме «Голубые пруды № 2» во время купания в необорудованном и запрещенном для отдыха месте утонул подросток 2010 года рождения.