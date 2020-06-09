Бердибек Сапарбаев раскритиковал реализацию в Кордайском районе проекта повышения доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал с двухдневной рабочей поездкой в Кордайском районе, передает корреспондент МИА» Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В Кордайском районе глава региона ознакомился с ходом реализации социально-инфраструктурных проектов, встретился с жителями сел Масанчи, Сортобе, участниками проекта «Тілдер саябағы».

В Жамбылском сельском округе состоялось знакомство с ходом реализации пилотного проекта по повышению доходов.

Напомним, с 2019 года пилотный проект, задуманный для решения главной задачи, – повышения доходов населения и снижения уровня безработицы, осуществляется в 10 районах Жамбылской области. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

В Жамбылском сельском округе Кордайского района в проекте принимают участие 950 дворов, которым выделено около одного миллиарда тенге, закуплено 19 единиц сельхозтехники и 4 208 голов скота. Однако используются лишь 690 гектаров из 4 500 гектаров сельхозугодий.

Аким области отметил пассивность сельчан, которые не в полной мере используют возможности государственной поддержки.

«Главная задача проекта - укрупнить мелкие крестьянские хозяйства, повысить их эффективность и устойчивость, максимально эффективно использовать земли сельхозназначения. К сожалению, вы не используете все имеющиеся возможности. Деньги выделены, а желаемого результата нет. Как вы завтра будете возвращать вложенные средства?» - спросил у сельчан глава региона.

Ранее глава региона Бердибек Сапарбаев заявлял: «В июне-июле соберем все сельские округа, где реализуется пилотный проект, изучим, насколько он помог людям повысить доходы».

Отмечается, что в селе Сортобе есть хорошие условия для развития рыболовства. Глава региона в ходе рабочей поездки посетил хозяйство, где разводят форель и осетров. В год здесь выращивают 5-7 тонн рыбы, которую кормят специальным кормом, импортируемым из зарубежных стран. Реализуется продукция этого хозяйства на местном рынке.

В Кордайском районе аким области ознакомился и со строительством дорог, вместе с представителями подрядных организаций проверил соответствие качества уложенного асфальта требуемым стандартам.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что в этом году в Кордайском районе на улучшение инфраструктуры, в том числе на ремонт дорог, выделено около семи миллиардов тенге. Будут отремонтированы автомобильные дороги общей протяженностью 352 километра.

В Жамбылской области, где 60 процентов населения проживают в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В 2019 году Правительство РК поддержало проект, направленный на повышение доходов сельчан и рост производства сельхозпродукции. Первый этап предполагает реализацию одного пилотного проекта в 11 сельских округах, рост доходов сельчан планируется увеличить в 2,5 раза. На эти цели уже выделено 7,2 млрд. тенге. Ожидается, что по пяти направлениям будет охвачено порядка восьми тысяч дворов. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.