Белый медведь Том погиб из-за опухоли - директор Алматинского зоопарка

Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков прокомментировал смерть 17-летнего полярного медведя, которого передали 29 марта 2024 года бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Алматинского зоопарка.

Он отметил, что у Тома обнаружили опухоль, однако на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта в глобальной базе (Zoological Information Management System) и оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным.

К слову, специалисты из Пражского зоопарка, в день отправки животного, направили письмо в Алматинский зоопарк, где отмечено, что медведь Том за последний месяц потерял в весе.

- Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных. У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома, – сказал Сеилхан Акилбеков.

Ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. На момент прибытия в Алматы Том был нездоров, в связи с этим было принято решение обратиться к специалистам по белым медведям и ветеринарным врачам EAZA (европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) и EARAZA (евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов).

- Тому назначили комплексное лечение, рекомендованное специалистами ЕАЗА (Европейская Ассоциация зоопарков и аквариумов). К сожалению, оно дало лишь временный положительный эффект и к общему успеху не привело. Алматинский зоопарк о каждом шаге докладывал координатору ЕЕР, а также все действия ветврачей отражались в глобальной базе ZIMS. Доступ к данной базе имеют как коллеги из Праги, так и все зоопарки мира, – сказал директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков.

Животное пало 4 мая 2024 года. О смерти медведя сразу было сообщено координатору программы ЕЕР, как того требуют Правила размещения и содержания животных в зоопарках и аквариумах (EAZA Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria). Для предоставления подробной информации о смерти белого медведя широкой публике зоопарку необходимо было дождаться результатов паталогоанатомического и гистологического исследований, как было рекомендовано координатором ЕЕР.

- Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отеку мозга. Хондрома клинически проявлялась у белого медведя двухсторонним закрытием носовых ходов с нарушением аэрации, полным отсутствием циркуляции воздуха и оттока секрета слизистой оболочки, в результате чего развилось гнилостное воспаление носовых ходов и лобных пазух, приведшее к общему септическому состоянию организма, – рассказал патоморфолог, профессор Амангелды Мауланов, который проводил исследования.

Хондрома – это тяжело диагностируемая опухоль, длительно развивающаяся из хрящевой ткани и представляет собой гиалиновый хрящ без коллагеновых образований. Хондромы больших размеров могут стать раковыми.

- Лечение возможно только хирургическим путем. Из-за расположения опухоли в носовой полости, диагностировать ее не представлялось возможным. Мы глубоко сожалеем о потере Тома,- отметили в пресс-службе Алматинского зоопарка.

Напомним, директор пражского зоопарка Мирослав Бобек 22 мая опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что Том был перевезен в Алматы по рекомендации координатора ЕЕР (Европейская программа размножения исчезающих видов). Он также заявил, что потребует тщательного расследования смерти Тома и обратится в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, посольство Чешской Республики в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге.