РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:15, 24 Май 2024 | GMT +6

    Белый медведь Том погиб из-за опухоли - директор Алматинского зоопарка

    белый медведь Том
    Фото: кадр из видео

    Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков прокомментировал смерть 17-летнего полярного медведя, которого передали 29 марта 2024 года бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Алматинского зоопарка.   

    Он отметил, что у Тома обнаружили опухоль, однако на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта в глобальной базе (Zoological Information Management System) и оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным.

    К слову, специалисты из Пражского зоопарка, в день отправки животного, направили письмо в Алматинский зоопарк, где отмечено, что медведь Том за последний месяц потерял в весе.

    - Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных. У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома, – сказал Сеилхан Акилбеков.

    Ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. На момент прибытия в Алматы Том был нездоров, в связи с этим было принято решение обратиться к специалистам по белым медведям и ветеринарным врачам EAZA (европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) и EARAZA (евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов).

    - Тому назначили комплексное лечение, рекомендованное специалистами ЕАЗА (Европейская Ассоциация зоопарков и аквариумов). К сожалению, оно дало лишь временный положительный эффект и к общему успеху не привело. Алматинский зоопарк о каждом шаге докладывал координатору ЕЕР, а также все действия ветврачей отражались в глобальной базе ZIMS. Доступ к данной базе имеют как коллеги из Праги, так и все зоопарки мира, – сказал директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков.

    Животное пало 4 мая 2024 года. О смерти медведя сразу было сообщено координатору программы ЕЕР, как того требуют Правила размещения и содержания животных в зоопарках и аквариумах (EAZA Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria). Для предоставления подробной информации о смерти белого медведя широкой публике зоопарку необходимо было дождаться результатов паталогоанатомического и гистологического исследований, как было рекомендовано координатором ЕЕР.

    - Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отеку мозга. Хондрома клинически проявлялась у белого медведя двухсторонним закрытием носовых ходов с нарушением аэрации, полным отсутствием циркуляции воздуха и оттока секрета слизистой оболочки, в результате чего развилось гнилостное воспаление носовых ходов и лобных пазух, приведшее к общему септическому состоянию организма, – рассказал патоморфолог, профессор Амангелды Мауланов, который проводил исследования.

    Хондрома – это тяжело диагностируемая опухоль, длительно развивающаяся из хрящевой ткани и представляет собой гиалиновый хрящ без коллагеновых образований. Хондромы больших размеров могут стать раковыми.

     - Лечение возможно только хирургическим путем. Из-за расположения опухоли в носовой полости, диагностировать ее не представлялось возможным. Мы глубоко сожалеем о потере Тома,- отметили в пресс-службе Алматинского зоопарка. 

    Напомним, директор пражского зоопарка Мирослав Бобек 22 мая опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что Том был перевезен в Алматы по рекомендации координатора ЕЕР (Европейская программа размножения исчезающих видов). Он также заявил, что потребует тщательного расследования смерти Тома и обратится в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, посольство Чешской Республики в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге.

    Теги:
    Природа Животные Общество Алматы Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!