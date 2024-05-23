Умер белый медведь Том, перевезенный из Праги в Алматы

В зоопарке Алматы умер белый медведь Том, которого два месяца назад перевезли из Праги для размножения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Директор пражского зоопарка Мирослав Бобек 22 мая опубликовал официальное заявление. Он отметил, что Том был перевезен в Алматы по рекомендации координатора ЕЕР (Европейская программа размножения исчезающих видов).

— Условия в Алматинском зоопарке сейчас лучше, чем в нашем, и у Тома должна была быть возможность размножаться. Том покинул нас 28 марта без каких-либо признаков заболевания, и, насколько нам известно, транспортировка в Алматы прошла без особых проблем. Впоследствии мы получили фотодокументацию и письменные отчеты из Алматы. В последнем из них, датированном 15 апреля, прямо говорится, что «с медведем все в порядке», — говорится в сообщении.

Мирослав Бобек заявил, что в дальнейшем информация из Алматинского зоопарка перестала поступать, а вопросы его коллег остались без ответа.

— Но после того, как мы решили, что наши сотрудники посетят Алматинский зоопарк на следующей неделе, чтобы проверить состояние Тома, сегодня утром оттуда пришло следующее сообщение: «У нас плохие новости. Медведь Том умер 4 мая. Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма вследствие хронического гнилостного воспаления лобных и носовых пазух с полной закупоркой носовых ходов слизью и некротическим веществом, что привело к отеку головного мозга. Это длительная болезнь. Медведь прибыл из вашего зоопарка уже больным. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор кафедры патологической анатомии НИИ. Все фотографии вскрытия доступны. Все материалы вскрытия будут отправлены вам и комитету EEP». Мы работаем с дикими животными, но я не понимаю, почему Алматинский зоопарк 18 дней скрывал от нас эту новость. Мы потребуем тщательного расследования смерти Тома и обратимся с нашей обеспокоенностью в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, посольство Чешской Республики в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге, — заявил директор пражского зоопарка.

Между тем, в соцсетях многие жители Чешской Республики выражают свои недовольства в адрес Алматинского зоопарка и требуют тщательного расследования. Они также возмутились сокрытием смерти медведя в течение 18 дней.

Агентство Kazinform направило запрос в Алматинский зоопарк с просьбой разъяснить ситуацию.