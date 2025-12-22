РУ
    Белый дом заявил о рекордных доходах от пошлин при Трампе

    Белый дом сообщил о том, что пошлины Дональда Трампа принесли США 235 млрд долларов, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    «Не исключаю этого»: Трамп допустил возможность войны с Венесуэлой
    Фото: Синьхуа

    Белый дом сообщил о достижениях с момента второго вступления Дональда Трампа в должность президента США.

    За 11 месяцев, согласно этим данным, он добился следующего:

    • самое низкое число убийств за всю историю;
    • круппнейшее снижение налогов за всю историю;
    • выворение 600 000 нелегальных мигрантов;
    • создание 687 000 новых рабочих мест в частном секторе;
    • более 235 миллиардов долларов США в виде пошлин.

    Доходы от таможенных пошлин подсчитаны за период с 20 января по 15 декабря 2025 года. Как говорится в сообщении, они значительно выше прежних: в 2024 году США получили лишь 77 млрд долларов таможенных доходов. Издание отмечает, что однако до целевого показателя цифры пока отстают — в июле министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что рассчитывает на 300 млрд.

    На этом фоне примечательно, что удовлетворенность американцев экономической политикой, по сообщению радиостанции NPR, составляет всего 36% — самый низкий уровень за шесть лет.

    Ранее сообщалось, что Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет.

