Белый дом заявил о рекордных доходах от пошлин при Трампе

Белый дом сообщил о достижениях с момента второго вступления Дональда Трампа в должность президента США.

За 11 месяцев, согласно этим данным, он добился следующего:

самое низкое число убийств за всю историю;

круппнейшее снижение налогов за всю историю;

выворение 600 000 нелегальных мигрантов;

создание 687 000 новых рабочих мест в частном секторе;

более 235 миллиардов долларов США в виде пошлин.

Доходы от таможенных пошлин подсчитаны за период с 20 января по 15 декабря 2025 года. Как говорится в сообщении, они значительно выше прежних: в 2024 году США получили лишь 77 млрд долларов таможенных доходов. Издание отмечает, что однако до целевого показателя цифры пока отстают — в июле министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что рассчитывает на 300 млрд.



На этом фоне примечательно, что удовлетворенность американцев экономической политикой, по сообщению радиостанции NPR, составляет всего 36% — самый низкий уровень за шесть лет.

Ранее сообщалось, что Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет.