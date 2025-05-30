Белый дом отозвал запрет на учёбу иностранцев в Гарварде

Вместо этого университету предоставляют 30 дней на поиск и аргументацию обоснований, что такой запрет не является необходимым. Запрет также был приостановлен окружной судьёй Элисон Барроуз (назначена ещё Бараком Обамой).

Трамп мотивировал запрет тем, что Гарвард способствует антисемитизму на кампусе, вступает в сговор с Коммунистической партией Китая и предвзято относится к консерваторам. Особенно резко он критиковал постоянно повторяющиеся протесты в поддержку Палестины на территории университета.

Иностранцы составляют 27% студентов Гарварда

Антисемитская атмосфера, действительно, сложилась в университете. С дискриминацией сталкивался каждый второй студент-еврей. Об этом говорится во внутреннем отчёте Гарварда об антисемитизме. Там также осторожно сказано:

«Возможно, ситуацию многих еврейских и израильских студентов в Гарварде в академическом году 2023/24 лучше всего можно описать так, что их присутствие стало либо поводом, либо объектом политических споров».

Так, пропалестинские демонстранты после 7 октября 2023 года окружили одного еврея на территории Гарварда и кричали: «Позор! Позор! Позор!».

Из-за враждебной атмосферы еврейские студенты были вынуждены скрывать свою идентичность, покинуть университет или отказаться от участия в общественной жизни кампуса. Некоторых студентов активисты призывали к бойкоту израильтян только из-за их национальности.

Напомним, что Гарвард подал в суд на администрацию Трампа в связи с запретом на обучение иностранных студентов.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию с казахстанскими студентами в Гарвардском университете