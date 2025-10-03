РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:41, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Белый дом отметил позицию Казахстана и Президента в поддержке мирного плана Трампа

    Администрация президента США опубликовала материал, в котором подчеркнула поддержку рядом стран инициативы Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС. Среди отмеченных государств — Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Фото со встречи Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа опубликовал Руслан Желдибай
    Фото: t.me/ruslanzheldibay

    В статье цитируются слова помощника-пресс-секретаря Президента о том, что «Казахстан рассматривает данную инициативу как уникальную возможность и важный шаг для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира».

    Напомним, помощник-пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай заявил, что Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план Президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа.

    Ранее Белый дом опубликовал предлагаемый план, содержащий 21 основной пункт и начинающийся с того, что Газа становится «зоной, свободной от террора и радикализма», которая не представляет угрозы для своих соседей.

    Динара Жусупбекова
    Автор
