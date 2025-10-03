Белый дом отметил позицию Казахстана и Президента в поддержке мирного плана Трампа

В статье цитируются слова помощника-пресс-секретаря Президента о том, что «Казахстан рассматривает данную инициативу как уникальную возможность и важный шаг для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира».

Напомним, помощник-пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай заявил, что Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план Президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа.

Ранее Белый дом опубликовал предлагаемый план, содержащий 21 основной пункт и начинающийся с того, что Газа становится «зоной, свободной от террора и радикализма», которая не представляет угрозы для своих соседей.