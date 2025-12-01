Бельгийский солдат погиб во время учений НАТО в Литве

Об этом европейским СМИ подтвердили министр обороны Бельгии Тео Франкен и начальник Генштаба Фредерик Вансина. Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование инцидента.

Гражданин Бельгии, личность которого не разглашается, служил в артиллерийском батальоне в Брасхаате. С лета текущего года в Литву было направлено около 200 бельгийских военнослужащих в рамках миссии передовых сухопутных войск НАТО — серии многонациональных боевых групп, дислоцированных в восьми странах Восточной Европы.

В субботу на место происшествия прибыли федеральный судья и два детектива федеральной полиции Бельгии, специализирующиеся на расследованиях военных преступлений.

Президент Литвы Гитанас Науседа также выразил соболезнования в своем посте в соцсетях, заявив, что бельгийские военнослужащие, служащие в составе НАТО в Литве, «вносят неоценимый вклад в безопасность страны и всего Альянса», добавив: «Их самоотверженность и жертвы никогда не будут забыты».

В октябре текущего года НАТО провела ядерные учения в Нидерландах.