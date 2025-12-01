РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:15, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бельгийский солдат погиб во время учений НАТО в Литве

    Военнослужащий из Бельгии получил тяжелое ранение во время минометных учений НАТО в Литве 29 ноября и скончался позже в больнице, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: postimees.ee

    Об этом европейским СМИ подтвердили министр обороны Бельгии Тео Франкен и начальник Генштаба Фредерик Вансина. Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование инцидента.

    Гражданин Бельгии, личность которого не разглашается, служил в артиллерийском батальоне в Брасхаате. С лета текущего года в Литву было направлено около 200 бельгийских военнослужащих в рамках миссии передовых сухопутных войск НАТО — серии многонациональных боевых групп, дислоцированных в восьми странах Восточной Европы.

    В субботу на место происшествия прибыли федеральный судья и два детектива федеральной полиции Бельгии, специализирующиеся на расследованиях военных преступлений.

    Президент Литвы Гитанас Науседа также выразил соболезнования в своем посте в соцсетях, заявив, что бельгийские военнослужащие, служащие в составе НАТО в Литве, «вносят неоценимый вклад в безопасность страны и всего Альянса», добавив: «Их самоотверженность и жертвы никогда не будут забыты».

    В октябре текущего года НАТО провела ядерные учения в Нидерландах.

    Теги:
    Учения НАТО Литва Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
